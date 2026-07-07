부산 아르피나, 청소년 안전한 숙박 환경 조성…서울 유스호스텔과 맞손

AI 핵심 요약beta
- 부산도시공사 아르피나가 7일 서울 시립하이서울유스호스텔과 청소년 안전 숙박·여행 협약을 맺었다
- 양 기관은 안전 숙박·여행 프로그램 공동 개발과 시설 활성화를 위한 단체 고객 유치·마케팅을 상호 지원하기로 했다
- 부산·서울 유스호스텔 협력 네트워크를 강화해 지역 간 교류 확대와 청소년 건강한 성장 지원 협력사업을 지속 발굴하기로 했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사 아르피나가 서울 시립하이서울유스호스텔과 손잡고 청소년의 안전한 숙박·여행 환경 조성에 나섰다.
부산도시공사 아르피나는 최근 시립하이서울유스호스텔과 청소년의 건강한 성장과 안전한 숙박·여행 환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.
양 기관은 청소년의 안전한 숙박과 여행·교류활동 지원을 위한 프로그램을 함께 개발·운영하고 시설 운영 활성화를 위한 단체 고객 유치와 마케팅·판촉 업무를 상호 지원하기로 했다.
종사자 간 교류를 통해 지역사회와 연계하고 자원 활용 정보를 공유하는가 하면 양 기관의 발전과 우호 증진을 위한 다양한 협력 사항도 추진할 계획이다.
부산도시공사 아르피나와 시립하이서울유스호스텔은 이번 협약을 계기로 부산과 서울을 대표하는 유스호스텔 간 협력 네트워크를 강화하고 청소년수련시설의 지역 간 교류를 확대하는 사업을 지속적으로 발굴하기로 했다.
청소년의 안전한 숙박·여행 환경 조성을 위한 공동 프로그램과 교류 사업도 함께 모색할 방침이다.
신창호 사장은 "이번 협약은 청소년들이 보다 안전하고 편안하게 여행하며 다양한 지역 문화를 경험할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "유스호스텔 본연의 역할에 충실하면서 청소년의 건강한 성장을 지원할 수 있도록 다양한 협력사업을 추진하겠다"고 말했다.
부산유스호스텔 아르피나는 부산 해운대에 위치한 청소년수련시설로, 청소년의 안전한 숙박과 여행활동을 지원하고 있다.
ndh4000@newspim.com