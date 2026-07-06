김대중 교육감, 광주 마이스터고 찾아 첨단인재 육성 점검

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학생·교직원·학부모와 현장 간담회

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남광주통합특별시교육감은 6일 광주소프트웨어마이스터고와 광주자동화설비마이스터고를 잇따라 방문해 학생·교직원·학부모와 간담회를 갖고 현장 의견을 청취했다.

이번 방문은 전남·광주에 800조원 규모 반도체 산업 생태계 조성이 추진되는 가운데 직업계고의 첨단산업 인재 양성 기능을 강화하고 지원 방안을 마련하기 위해 마련됐다.

광주소프트웨어마이스터고현장 간담회. [사진=전남광주특별시교육청] 2026.07.06 ej7648@newspim.com

김 교육감은 광주소프트웨어마이스터고에서 교육과정 운영 현황을 보고받은 뒤 간담회를 진행하고 모바일 로보틱스 실습 시연을 참관했다. 이 학교는 소프트웨어·인공지능·스마트 IoT 분야 인재를 양성하며 삼성전자 글로벌기술센터, 한국인터넷진흥원, 한국철도공사 등 공공기관과 금융·IT 기업으로 진출 성과를 내고 있다.

이어 광주자동화설비마이스터고를 찾아 협동로봇 수업을 참관하고 자동화설비·전기전자 제어·스마트팩토리 교육 현장을 점검했다. 해당 학교는 과정평가형 산업기사 취득과 취업에서 성과를 이어가고 있으며 2025년 취업률 75.4%를 기록했다.

최근 5년간 공기업·공무원 143명, 대기업 113명, 중견기업 44명을 배출했고 3학년 일부는 한수원, 한전원자력연료, 삼성, HD현대삼호 등에 취업이 확정됐다.

김 교육감은 "소프트웨어와 인공지능, 로봇, 자동화설비 등은 지역 첨단산업의 핵심 기술"이라며 "학생들이 지역 기업에 취업해 정착할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

교육청은 반도체·AI·스마트팩토리 등 전략산업과 연계한 직업교육 체제 개편을 추진하고 교육과정 운영, 실습환경 개선, 취업 연계 지원을 확대할 방침이다.

ej7648@newspim.com