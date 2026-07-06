민형배 "광주 군공항에 반도체 산단 확정…호남 클러스터 속도전"

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"정부 결단 환영...조성 속도 갖춘 최적지"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장은 6일 "광주 군공항 부지에 서남권 반도체 산업단지를 조성하기로 한 정부 결정은 국가적 과제 해결의 분명한 신호"라며 환영 입장을 밝혔다.

민 시장은 이날 오후 광주청사 5층 브리핑실에서 기자회견을 열고 "청와대 발표는 복잡하게 얽힌 군공항 이전과 산업단지 조성 문제를 풀겠다는 국가 의지의 표명"이라며 "이재명 대통령과 정부의 신속한 결단에 감사한다"고 말했다.

민형배 전남광주통합특별시장이 6일 오후 광주청사 5층 브리핑실에서 호남권 반도체 클러스터 부지 확정과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.07.06 ej7648@newspim.com

그는 "반도체 클러스터는 속도가 핵심"이라며 "기업은 즉시 착공 가능한 입지를 요구하고 있고 지역 역시 실질적 투자와 일자리 창출을 기대하고 있다"고 강조했다.

이어 "군공항 이전이 전제된다면 해당 부지는 넓은 면적과 확장성, 조성 속도를 갖춘 최적지"라고 평가했다.

다만 군공항 이전은 국방·안보 기능과 직결된 사안으로 교통·물류 체계와 기업 투자 일정, 지역사회 이해관계가 복합적으로 얽혀 있는 점도 언급했다.

민 시장은 "이번 결정으로 사업이 본격 실행 단계에 들어섰다"며 "대통령이 강조한 지방정부 역할에 맞춰 정주 여건과 인허가, 인재 양성 등을 책임 있게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

전남광주통합특별시는 관련 조례 제정과 함께 '반도체 전략위원회' 출범, '군공항 반도체 산단 실무 지원단' 구성 등 대응 체계를 이미 가동 중이다.

민 시장은 "전력·용수 공급과 교통망 구축, 주거 환경 개선까지 종합적으로 준비해 정부 정책에 발맞추겠다"며 "안보와 지역 발전을 동시에 고려해 기업에는 확실한 입지를, 시민에는 성장 성과를 돌려주겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com