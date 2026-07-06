민형배 특별시장, 나주천 현장점검...선제 안전 관리 당부

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936억 재해예방사업 점검

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 나주천 재해예방사업 현장을 찾아 풍수해 대비 공정과 안전관리 실태를 점검했다.

민형배 전남광주통합특별시장은 6일 나주천 재해예방사업 현장을 방문해 여름철 집중호우와 태풍에 대비한 공사 추진 상황과 안전관리 실태를 확인하고 시민 안전 중심의 사업 추진을 주문했다고 밝혔다.

나주천 생태물길 공원조성사업 현장 방문. [사진=전남광주통합특별시] 2026.07.06 ej7648@newspim.com

이날 점검에는 윤병태 나주시장과 관계 공무원 등이 참여해 공정 진행률, 공사장 안전관리, 침수 피해 예방 대책을 집중 점검했다.

나주 경현동부터 삼도동을 잇는 나주천은 집중호우 시 저지대 침수가 반복된 지역으로 재해예방 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

전남광주통합특별시는 2022년부터 총사업비 936억 원을 투입해 재해예방사업을 추진 중이다. 펌프장 증설과 생태하천 3.1㎞ 복원, 하수관로 3.0㎞ 정비를 통해 침수 피해 저감과 생활환경 개선이 목표다.

풍수해생활권 종합정비, 생태하천 복원, 하수처리장 유입관로 정비사업을 통합 발주해 공정 중복을 줄였고 약 100억 원의 예산 절감과 공기 단축 효과를 거뒀다. 공사 구간별 하자 책임도 명확히 했다.

민 시장은 "기후변화로 집중호우가 상시화된 만큼 사전 예방이 핵심"이라며 "반복되는 침수 피해를 근본적으로 줄이기 위해 사업을 차질 없이 추진하고 재난 발생 시 신속 대응에 만전을 기해 달라"고 말했다.

이어 "행정의 최우선 책무는 시민의 생명과 안전"이라며 "여름철 시민안전 종합대책을 빈틈없이 추진하고 재난취약지역 선제 점검을 강화해 안전한 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com