서울시, 집중호우 대비 상수도시설·고위험 맨홀 안전 점검 완료

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풍수해 대비 상시 상황관리체계 가동

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 여름철 풍수해에 대비해 상수도 시설물 422개와 고위험 상수도 맨홀 1만2720개에 대한 안전 점검을 마쳤다고 7일 밝혔다.

올여름은 평년보다 많은 강수량과 잦은 집중호우가 전망되고 있다. 취·정수장 등 상수도 시설물 피해 발생 시 시민들의 수돗물 공급에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 만큼 시설물 안전성과 대응체계를 사전에 점검하는 것이 무엇보다 중요하다.

이에 따라 시는 5월 11일부터 6월 19일까지 40일간 취·정수장, 배수지, 가압장, 대형공사장 등 상수도 시설물과 주요 공사 현장 422개소를 대상으로 ▲시설물 안전관리 ▲주변 환경정비 ▲기전 분야 등 3개 분야를 집중 점검했다.

상수도 시설물·맨홀 안전점검 사항 [자료=서울시]

점검 결과 총 201건의 위험요인이 확인됐다. 배수로 퇴적물 제거, 전도 위험 수목 정비, 배수펌프 고장 등 집중호우 시 침수 피해로 이어질 수 있는 긴급 요인 133건을 현장에서 즉시 개선 조치했다.

나머지 68건은 시설물 균열·부식 등 보수·보강이 필요한 장기 검토사항으로, 별도 계획을 수립해 단계적으로 조치하며 완료 시까지 지속적인 점검을 이어갈 계획이다.

아울러 6~8월은 밀폐공간 질식 사망사고가 집중되는 시기다. 시는 작업자가 맨홀 진입 전 위험을 미리 인지할 수 있도록 상수도 고위험 맨홀 1만2720개소에 출입경고시설도 설치를 완료했다.

이번에 설치한 출입경고시설은 맨홀 뚜껑 아래 설치되는 원형 구조물로, 작업자가 맨홀 진입 전 안전 수칙 준수와 위험요인 확인의 중요성을 다시 한번 인지하도록 해 밀폐공간 안전사고 예방에 기여할 것으로 기대된다.

이와 함께 시는 상수도 시설물 손상으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 상수도 맨홀 3만8891개소를 대상으로 외부(주변·포장단차 등)·내부(파손 등) 노후도·파손 여부를 점검하고 있으며, 6월 말 기준 6034개소(15.5%)를 완료했다.

한편 시는 집중호우·태풍 등 기상 악화 상황에서도 시설 안전과 수돗물 수질을 빈틈없이 지키기 위해 상시 상황관리 체계를 가동하고 있다. 호우 특보 발령 시에는 긴급 점검을 실시하고, 정수처리 공정도 단계별 관리를 강화해 최고 수준의 수질을 유지할 계획이다.

주용태 서울아리수본부장은 "예년보다 잦고 강한 집중호우가 예상되는 만큼, 선제 점검과 정비를 통해 상수도시설과 고위험 맨홀에 대한 안전조치를 빈틈없이 마쳤다"며 "앞으로도 철저한 시설 관리와 신속한 현장 대응체계를 갖춰 시민이 안심할 수 있는 안정적인 아리수 공급에 최선을 다하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com