KB손해보험, 자립준비청년 대상 경제금융교육 '머니의 참견' 진행

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB손해보험이 지난 3일 서울 마포구 합정동 홀트아동복지회에서 자립준비청년 80여 명을 대상으로 경제금융교육 '머니의 참견'을 실시했다고 6일 밝혔다.

'머니의 참견' 아동복지시설 등에서 보호 기간이 종료되어 사회로 진출하는 청년들의 금융 이해도를 높이고 자립을 지원하기 위해 KB손해보험과 홀트아동복지회가 3년 동안 공동으로 운영 중인 프로그램이다.

지난 3일 오후, 서울 마포구 합정동 위치한 홀트아동복지회에서 KB손해보험 프로보노 봉사단원이 자립준비청년들에게 경제금융교육을 실시하고 있다. [사진=KB손해보험]

교육에 앞서 진행된 사전 설문조사 결과, 참석자들은 ▲저축·투자 ▲세금·연말정산 ▲보험을 비롯한 금융상품 ▲전월세 계약 및 보증금 관리 등에 높은 관심을 보였다.

이에 따라 KB손해보험은 청년들의 실제 수요를 바탕으로 강의를 편성했다. 사내 프로보노 봉사단 소속 직원들이 직접 강사로 나서 실생활에 유용한 금융 지식과 자산 관리 방법을 공유했다.

1교시 세션에서는 사회초년생이 숙지해야 할 '생활 속 법률 계약'을 주제로 전월세 계약 시 점검 사항과 전세사기 피해 예방책을 다뤘다. 이어지는 2교시에는 '저축과 투자'를 중심으로 안정적인 자산 형성과 관리 방안에 대한 교육이 진행됐다.

KB손해보험 관계자는 "자립준비청년들이 금융사기 등 범죄 피해를 예방하고 안정적인 경제생활을 이어가기 위해서 올바른 금융 지식이 필수적"이라며 "앞으로도 이들이 독립적인 경제 주체로 안착할 수 있도록 실질적인 금융 교육 지원을 이어가겠다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com