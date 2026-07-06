전북교육청, '교원수급 개선' 촉구…교육부에 서명부 전달

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학급 수 반영 정원 산정·AI교육 대응 교원 배치 등 4개 정책과제 건의

온라인 서명운동 6113명 참여…교직원 3606명·학부모 1785명

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 교원 수급 정책 개선을 위한 온라인 서명운동 결과와 정책 건의문을 교육부에 전달하고 학교 현장의 의견을 반영한 지속 가능한 교원정책 마련을 촉구했다고 6일 밝혔다.

지난 1월부터 진행한 온라인 서명운동에는 교직원 3606명과 학생 522명, 학부모 1785명, 일반 시민 200명 등 모두 6113명이 참여했다.

전북교육청이 교원 정원 정책 개선 촉구 건의서를 교육부에 전달했다.[사진=전북교육청]2026.07.06 lbs0964@newspim.com

전북교육청은 학령인구 감소를 이유로 한 교원 정원 감축 정책이 학교 현장의 교육 수요를 충분히 반영하지 못하고 있다고 설명했다.

고교학점제 전면 시행과 기초학력 보장, 학생 맞춤형 교육 확대, 특수·다문화학생 증가, AI·디지털 교육 전환 등으로 교원 수요는 오히려 늘고 있다는 입장이다.

특히 전북은 농산어촌과 인구감소지역 비중이 높아 소규모학교와 복식학급, 순회수업 운영이 증가하면서 교원의 업무 부담도 커지고 있다고 강조했다.

전북교육청은 교육부 교원정책과를 방문해 학급 수와 교육과정 운영 여건을 반영한 교원 정원 산정 방식 개선, 신규 채용 규모 안정화와 시도교육청 협의체 운영, AI·디지털 교육과 학생 맞춤형 교육 지원을 위한 탄력적 교원 배치, 교원정책 결정 과정에서 교육공동체 참여 확대 등 4개 정책과제를 건의했다.

천호성 교육감은 "교원 수급 정책은 학생들의 학습권과 공교육의 질을 좌우하는 핵심 과제"라며 "교육 현장의 현실과 교육 수요를 반영한 교원정책이 마련돼야 한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com