새마을금고, 창립 63주년 기념 회원 대상 경품 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고가 6일 창립 63주년 기념 경품 이벤트를 8월 31일까지 진행한다고 밝혔다
- 출자금 5만원 이상 증액·예적금 500만원 예치 등 조건 충족 회원을 대상으로 추첨해 경품을 제공한다
- 총 3926명에게 순금 1돈·아이패드·모바일 상품권 등이 지급되며 두 이벤트 모두 중복 신청 가능하다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 새마을금고가 창립 63주년을 기념해 기존 및 신규 회원을 대상으로 오는 8월 31일까지 경품 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.
이번 행사는 '출자하면 경품 팡팡'과 '예·적금 가입하면 경품 팡팡' 두 가지 부문으로 나뉘어 운영된다. 첫 번째 이벤트는 퀴즈 참여 후 출자금을 5만원 이상 증액한 회원을 대상으로 추첨을 진행한다.
두 번째 이벤트는 행사 대상 예·적금 상품에 500만원 이상 예치하거나 월 납입액 10만원 이상으로 신규 가입하고 응모한 회원 중에서 추첨해 경품을 지급하는 방식이다.
당첨자에게는 ▲순금 1돈 ▲아이패드 ▲모바일 상품권 등이 지급되며 총 3926명의 회원에게 혜택이 돌아갈 예정이다. 두 이벤트는 모두 중복으로 신청할 수 있으며, 예·적금 이벤트는 오는 13일부터, 출자금 이벤트는 오는 20일부터 응모 접수가 시작된다.
새마을금고중앙회 관계자는 "창립 63주년을 기념해 이용 고객들에게 감사의 뜻을 전하고자 행사를 기획했다"며 "향후에도 회원들을 위한 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com