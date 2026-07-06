수원시 "교육지원청·매탄초와 '매탄초 학교복합시설' 사업 추진 협력"

AI 핵심 요약beta
- 수원시와 수원교육지원청이 6일 매탄초 학교복합시설 추진 협약을 체결했다.
- 기존 학교체육관을 철거하고 체육·문화 수요 충족할 복합시설을 신축한다.
- 식당·급식실과 체육관·수영장·주차장 포함해 교육부 공모사업에 신청할 계획이다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시와 수원교육지원청, 매탄초등학교가 '매탄초 학교복합시설' 사업 추진을 위해 힘을 모은다.
6일 수원시에 따르면 이날 3개 기관은 시청 상황실에서 '매탄초등학교 학교복합시설 사업 추진을 위한 업무협약'을 체결했다.
협약식에는 이재준 수원특례시장, 김선경 수원교육지원청 교육장, 박대진 매탄초 교장, 안민석 경기도교육감, 김준혁(수원시정) 의원, 수원시의회 사정희 예산결산특별위원장, 윤일영 의원, 정희경 매탄3동 주민자치회장 등이 참석했다.
매탄초 학교복합시설 사업은 기존 학교체육관을 철거한 후 지역 주민의 생활체육·문화 수요를 충족하고 매탄초 교육 환경을 개선할 수 있는 복합 시설을 건립하는 것이다.
복합 시설에는 식당·급식실(학교시설), 다목적 체육관·수영장·지하주차장 등이 들어설 예정이다.
수원시와 수원교육지원청은 교육부의 '2026년 학교복합시설 2차(하반기) 공모사업'에 '매탄초 학교복합시설'을 신청할 계획이다.
교육부는 전문가 심사위원회 평가, 종합 심의 후 대상 시설을 선정한다.
이재준 수원시장은 "오늘 협약식에 함께해 주신 분들이 힘을 모아주신다면 이른 시간 안에 좋은 학교복합시설을 만들 수 있을 것"이라며 "학생과 주민 모두가 만족하는 학교복합시설을 완성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com