SBI저축은행, 한신평·나신평서 5년 연속 기업신용등급 'A' 획득

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행이 6일 한신평에서 기업신용등급 A와 안정적을 부여받았다고 밝혔다
- SBI저축은행은 나신평에 이어 한신평에서도 A등급을 획득해 주요 신평사에서 5년 연속 A등급을 유지한 첫 저축은행이 됐다
- 한신평은 업계 최상위권 시장지위와 양호한 재무구조, 교보생명그룹 지원 가능성과 우수한 리스크 관리 능력을 근거로 안정적 전망을 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SBI저축은행이 기업신용평가 기관인 한국신용평가(한신평)로부터 기업신용등급 'A'와 등급 전망 '안정적'을 부여받았다고 6일 밝혔다.
SBI저축은행은 지난주 나이스신용평가(나신평)의 'A' 등급 판정에 이어 한신평에서도 같은 등급을 획득했다. 이로써 개별 저축은행 가운데 국내 주요 기업신용평가 기관에서 5년 연속으로 'A' 등급을 유지한 첫 사례가 됐다.
한신평은 이번 평가에서 SBI저축은행의 업계 최상위권 시장 지위와 양호한 자본비율 및 유동성 현황, 그리고 유사시 교보생명그룹의 지원 가능성 등을 긍정적으로 평가해 A등급을 매겼다.
이와 함께 손실 흡수능력과 리스크 관리 능력이 우수해, 비우호적인 사업 환경 변화가 나타나더라도 안정적인 재무 상태를 유지할 수 있을 것으로 내다보며 등급 전망을 '안정적'으로 평가했다.
SBI저축은행 관계자는 "국내 대표 신평사들로부터 5년 연속 기업신용등급 'A'를 획득하며 업계 내 재무안정성과 대외 신뢰도를 다시 한번 확인하게 됐다"며 "앞으로도 시장과 고객의 신뢰를 유지할 수 있도록 안정적인 경영에 집중하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com