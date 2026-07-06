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2026.07.06 (월)
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[종합] 김민석, 3파전서 첫 출사표...정청래 '자기정치' 직격 차별화 전략

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  • 김민석 전 국무총리가 6일 광주·서울에서 민주당 전당대회 당대표 출마를 공식 선언했다.
  • 김 전 총리는 정청래 전 대표의 '자기 정치'를 겨냥해 당내 혼선과 선거 책임 문제를 강하게 제기했다.
  • 여론조사에서 김 전 총리가 호남 민주당 지지층·무당층에서 경쟁 주자들을 큰 격차로 앞선 가운데 송영길·정청래의 출마 선언도 임박했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"결과 책임은 기본"…鄭 지선 책임론 정조준
송영길, 금주 출마 채비...鄭 출사표 임박 관측
金, 호남 민주당 지지층·무당층서 크게 앞서

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 전 국무총리가 6일 광주와 서울에서 연이어 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거 출마를 공식 선언했다. 민주당 주요 당권 주자 중 첫 출사표다.

김 전 총리에 이어 정청래 전 민주당 대표와 송영길 의원이 이르면 이번주 출마 선언을 할 것으로 유력하게 거론되고 있다.

김 전 총리는 출마 선언문에서 "민주당은 지난 1년, 대통령과 정부에 대한 국정 지지를 정당 지지와 선거 결과로 연결시키지 못했다. 지난 1년, 자기 정치의 폐해가 당과 당정협력을 혼선에 빠뜨렸다"고 말하며 정 전 대표를 직격했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 =김민석 전 국무총리가 6일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 더불어민주당 당대표 선거 출마 기자회견을 마친 뒤 취재진 질문을 받고 있다. 2026.07.06 jk31@newspim.com

◆ 金, 鄭 '자기 정치' 직격…"노력 인정하나 책임져야"

김 전 총리는 이날 오전 광주 전일빌딩245에서 출마 기자회견을 열고 "이재명 정부 국정 성공에 대한 무한한 책임감을 위해 민주당 당 대표 출마를 선언한다"고 밝혔다. 

광주는 민주당 권리당원이 가장 많은 지역 중 하나로, 서울보다 광주에서 먼저 출마 선언을 한 것은 전통적 지지층 표심을 잡겠다는 의지로 풀이된다. 아울러 당에 복귀하는 시점에 발표된 호남권 반도체 메가프로젝트의 성과를 자신에 대한 지지로 이어가겠다는 전략도 더해졌다. 

그는 "제 정치적 스승인 김대중 대통령의 말씀을 되새긴다. 정치인은 외부를 향한 투쟁만큼 내부를 향한 투쟁에도 철저해야 한다"고 말했다.

이어 "(그 말은) 당내 논쟁을 회피하지 말라는 말"이라며 "저의 당대표 출마는 당의 미래를 위해 치열한 당내 논쟁을 각오한 무거운 책임감의 산물"이라고 했다.

김 전 총리는 "지난 (정청래) 지도부의 노력을 동지적 관점에서 치하한다"면서도 "그러나 결과 책임은 정치와 정당의 기본 윤리"라며 정 전 대표의 '선거책임 회피'를 재차 거론했다.

그러면서 "절박하고 엄격하지 않으면 우리는 총선 패배의 늪으로 빠져들 수 있다"며 "절박한 긴장감과 매서운 엄격함으로 당대표 교체의 결단을 내려주실 것을 당원과 지지자들에게 호소한다"고 말했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 전 국무총리가 6일 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩245 다목적강당에서 더불어민주당 당대표 선거 출마를 선언을 마치고 사진 포즈를 취하고 있다.다. 2026.07.06 bless4ya@newspim.com

◆ 鄭 "네거티브 않겠다" 선언...金 "네거티브 아닌 건전한 논쟁"

김 전 총리는 오전 광주에 이어 오후에 국회 소통관으로 이동해 두 번째로 출마선언을 한 뒤 기자들과 만남에서 출마 선언문과 관련한 질의에 답했다.

그는 '자기정치 폐해' 발언에 대한 취재진의 질문에 "(민주당에서) 토론·숙의·절차 부족과 같은 여러 문제가 있었다"며 "예로 합당·검찰개혁 논의, 공천, 기타 등등 과정에서 나타난게 아닌가 보고 지적했다"고 말했다.

이어 정 전 대표가 자신의 페이스북에서 '나는 네거티브를 하지 않겠다. 동지 언어를 쓰겠다'고 한 것과 관련해서 김 전 총리는 "오늘 출마선언에서 한마디도 네거티브를 하지 않았다"며 반박했다.

그러면서 "김대중 전 대통령부터 시작해서 역대 우리 민주당 지도자들은 당의 건전한 방향을 위한 정치적 토론과 논쟁은 피하면 안 된다고 말했다. 이것과 네거티브는 다른 문제"라며 "전당대회는 바로 이런 방향에 대한 토론을 공정하고 투명하게 하기 위한 자리"라고 했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 전 국무총리가 6일 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩245 다목적강당에서 더불어민주당 당대표 선거 출마를 선언을 마치고 지지자들과 악수를 하며 인사를 나누고 있다. 2026.07.06 bless4ya@newspim.com

◆ 金, 호남서 민주당 지지층·무당층 鄭에 크게 앞서

김 전 총리는 '이번 지방선거 공천과정을 거치면서 정 전 대표에 대한 호남 지지율이 더 떨어졌다는 평가에 대해서는 어떻게 생각하냐, 현 시점에서 정 전 대표보다 앞서 있다고 자평하냐'는 질문에 "어떤 질문에도 자평할 단계가 아니라고 본다"고 말했다.

이어 "이런저런 여론조사가 두루 나와 있는데 나 뿐 아니라 모든 사람들이 본다"며 "그것에 대한 추이나 평가는 차차 해 나가면 된다. 여론조사 결과에 대해 딱 짚어서 말할 때가 아니다"라고 말을 아꼈다.

여론조사기관 에스티아이(STI)가 오마이뉴스 의뢰로 지난 4~5일 전북과 전남광주 지역 만 18살 이상 남녀 1001명을 대상으로 경선룰을 감안해 민주당 지지층·무당층에 당대표로 누구를 지지하는지 물은 결과 ▲김민석 44.2% ▲정청래 20.4% ▲송영길 15.4% ▲김용민 4.0%로 집계됐다. 김용민 의원은 여론조사 이후 불출마를 선언했다.

조사 대상을 민주당 지지층·무당층으로 좁혀 김 전 총리와 정 전 대표의 가상 양자대결에서는 ▲김민석 58.8% ▲정청래 23.4%였다. 없음은 11.9%, 잘 모름은 5.9%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호 100%로 자동응답 방식(ARS)으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. 

민주당 전당대회는 대의원·권리당원 70%, 일반 국민여론조사 30% 비율이 반영된다. 또 1인 1표제가 적용돼 대의원과 권리당원 표의 가치는 같다.

왼쪽부터 더불어민주당 정청래·송영길 전 대표, 김민석 전 국무총리가 지난 7월 3일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ '출마선언문 포착' 송영길, 이번주 수요일 공식 선언 전망...정청래도 임박 

송 의원은 오는 8일 당대표 공식 출마 선언을 할 것으로 예상된다. 송 의원은 이날 국회 국방위원회 전체회의를 마친 뒤 기자들과 만나 '수요일에 한다는 이야기가 있다'는 질문에 "그러려고 준비하고 있다"고 밝혔다.

송 의원은 국회에서 열린 국방위원회 후반기 첫 전체회의에서 '당대표 출마 선언문'을 들고 있는 모습이 포착되기도 했다.

3파전을 예고한 후보들 중 김 전 총리가 첫 포문을 열고 송 의원 역시 이번주 공식 발표를 할 것으로 전망된다. 정 전 대표도 이르면 이번주 출마 선언을 할 가능성도 점쳐진다.

민주당 당대표 후보 등록은 오는 16~17일 진행된다.

chogiza@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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