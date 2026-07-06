AI 핵심 요약beta
- 공주시가 7월 13일자 하반기 정기인사를 단행했다
- 4급에서 국장·센터소장 등 4명이 승진했다
- 5·6급 승진·전보 30명이 확정돼 보직을 이동했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공주시 7월 13일자 하반기 정기인사
◇ 4급 승진(4명)
▲ 경제문화국장 김명구 ▲ 교육복지국장 안경림 ▲ 건설도시국장 이철원 ▲ 농업기술센터소장 소찬섭
◇ 5급·지도관 승진의결(직무대리) 및 전보(26명)
▲ 기획감사실장 진상호 ▲ 미래전략실장 이문순 ▲ 홍보미디어실장 박상현(승진의결) ▲ 지역활력과장 안광희 ▲ 스마트정보과장 최선(승진의결) ▲ 회계과장 김종호 ▲ 민원토지과장 정은숙(승진의결) ▲ 경제과장 염성분 ▲ 문화유산과장 이기숙 ▲ 휴양공원과장 이기선(승진의결) ▲ 자원순환과장 윤권한(승진의결) ▲ 교육체육과장 임승수 ▲ 청년인구정책과장 이지영(승진의결) ▲ 가족지원과장 문창희(승진의결) ▲ 도로과장 전영태(승진의결) ▲ 산림자원과장 서문재(승진의결) ▲ 농식품유통과장 이민우(승진의결) ▲ 질병관리과장 권경희(승진의결) ▲ 이인면장 오정선(승진의결) ▲ 탄천면장 김진용 ▲ 중학동장 이경희(승진의결) ▲ 옥룡동장 장순미 ▲ 신관동장 김연섭 ▲ 월송동장 김선의(승진의결) ▲ 자치행정과 노동근(재단법인 충청남도 국제밤산업박람회 파견) ▲ 회계과 전창희(승진의결)
◇ 6급 승진(4명)
▲ 기획감사실 김진희 ▲ 경제과 최경숙 ▲ 세무과 이현희 ▲ 보건소 맹주희
gyun507@newspim.com