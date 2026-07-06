강릉 '비치비어 페스티벌' 12.5만명 몰려…경포 여름축제 흥행 견인

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시 경포해변에서 열린 '2026 제6회 강릉 비치비어 페스티벌'이 12만5000여 명의 방문객을 끌어모으며 성황리에 막을 내렸다.

강릉시는 지난 3일부터 5일까지 사흘간 경포해변 중앙광장 일원에서 개최된 이번 축제가 여름 해변 대표 행사로서의 입지를 재확인했다고 6일 밝혔다.

제6회 강릉 비치비어 페스티벌.[사진=강릉시] 2026.07.06 onemoregive@newspim.com

올해 축제는 기존 중앙광장 중심에서 벗어나 백사장과 송림까지 행사 공간을 확장해 '메인비어존', '블루웨이브존', '그린웨이존' 등 3개 구역으로 운영됐다. 낮부터 밤까지 체류형 콘텐츠를 강화하고 가족, 친구, 연인 등 다양한 방문객층을 고려한 프로그램 구성으로 호응을 얻었다.

메인비어존에서는 지난해보다 확대된 83개 업체가 참여해 전국 수제맥주와 로컬푸드를 선보였다. 행사 기간 내내 시음과 구매를 위한 대기 줄이 이어졌다. 팝업스토어와 플리마켓, 메인 타워 이벤트 등 부대 프로그램도 관광객 발길을 붙잡았다.

블루웨이브존 해변 특설무대에서는 초청공연과 함께 'GBBF 버블타임', EDM 데이, 전국 버스킹 대회 본선 등이 열려 여름밤 분위기를 끌어올렸다. 물총대전과 맥주 올림픽 등 참여형 프로그램도 운영돼 단순 관람을 넘어 체험형 축제로서의 완성도를 높였다는 평가다.

그린웨이존에는 올해 처음 조성된 '솔멍존'이 눈길을 끌었다. 해송숲 아래에서 버스킹 공연과 사운드쿨링 시스템을 결합해 시원한 휴식 공간을 제공하며, 해변의 활기와 대비되는 차분한 분위기를 연출했다.

시는 이번 행사에서 다회용기 사용을 확대하는 등 친환경 축제 운영에도 힘썼다. 아울러 소방·경찰·보건 등 유관기관과 협력해 안전관리, 교통질서 유지, 식품위생 점검을 실시하며 대규모 인파 속에서도 큰 사고 없이 행사를 마무리했다.

엄금문 강릉시 관광정책과장은 "비치비어 페스티벌은 경포해변의 역동성과 해송숲의 여유를 동시에 체험할 수 있도록 기획된 행사"라며 "앞으로도 해변 자원과 지역 콘텐츠를 결합해 다시 찾고 싶은 여름 대표 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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