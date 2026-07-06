<충남도 7월 7일자 하반기 4급 이상 인사>
◇ 2급 전보
▲자치안전실장 신동헌 ▲산업경제실장 구상 ▲의회사무처장(계획인사교류) 손철웅 ▲대전광역시 계획인사교류 안호
◇ 3급 승진
▲안전기획관 남성연 ▲건설교통국장 김용목 ▲대전광역시 계획인사교류 오수근
◇ 3급 전보
▲대전충남행정통합준비단장 최원혁 ▲경제기획관 황침현 ▲균형발전국장 김영관 ▲인구전략국장(계획인사교류) 이종익 ▲보건복지국장 이종필 ▲해양수산국장 이주영
◇ 3급 부단체장
▲논산시 김종수 ▲계룡시 신일호 ▲당진시 성만제 ▲금산군 조진배 ▲부여군 이동유 ▲태안군 유윤수
◇ 4급 승진
▲청년정책관 한미라 ▲탄소중립경제과장 이승원 ▲보건정책과장 권민식 ▲산림휴양과장 안규원 ▲농업정책과장 임정희 ▲충남도립대학교 사무국장 한용구
◇ 4급 전보
▲산림자원과장 이용길 ▲건설정책과장 김성환 ▲교통정책과장 박진숙 ▲도로철도항공과장 박상용 ▲농업기술원 스마트교육센터장 장인동 ▲인재개발원 도민교육운영과장(계획인사교류) 김종순 ▲계획인사교류 복귀 이필재(대전광역시)
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