경남도의회 민주당 대표단, 의장단 독식 규탄 야당 본회의 보이콧

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"투표 거부, 장외 투쟁 나설 것"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 제13대 경남도의회 개원일인 6일 더불어민주당이 국민의힘 의장단 단독 선출과 관련해 투표를 거부하고 장외 투쟁을 예고했다.

더불어민주당 대표단이 6일 오후 2시 본회의를 앞두고 경남도의회 앞에서 기자회견을 열고 국민의힘 일방적인 의장단 독식을 규탄과 관련해 본회의 투표 거부와 장외 투쟁을 선언하고 있다.[사진=경남도의회 더불어민주당 대표단] 2026.07.06

더불어민주당 대표단은 이날 경남도의회 앞에서 기자회견을 열고 "국민의힘이 다수 의석만을 앞세워 협의 없이 의장단 구성을 강행하고 있다"고 비판했다. 제13대 경남도의회는 국민의힘 44석, 더불어민주당 23석, 무소속 1석으로 구성돼 있다.

김경수 더불어민주당 대표의원은 "제13대 경남도의회는 여야가 협치하라는 도민의 명령을 받았다"며 "특히 민주당에 보내진 34%의 지지는 의회 내에서 책임 있는 역할을 부여한 것"이라고 말했다. 그러면서 "그럼에도 국민의힘은 어떠한 협의도 없이 의장·부의장·상임위원장 등 10개의 의장단 자리를 단독 내정해 오늘 선출을 강행하고 있다"고 지적했다.

민주당 의원들은 "야당이 배제된 의회는 도청과 도교육청을 견제·감시하는 본연의 기능을 수행할 수 없다"면서 "일방적인 의장단 선출 과정에 들러리를 설 수 없다"고 날 센 각을 세웠다.

김 대표의원은 "국민의힘은 일방적인 의장단 선출을 중단하고 즉시 협치의 테이블로 나와야 한다"며 "더불어민주당은 도민만을 바라보며 의회의 견제와 균형 역할을 다하기 위해 강도 높은 감시와 투쟁을 이어가겠다"고 말했다.

민주당 의원들은 이날 오후 본회의에서 의장단 선거 투표를 거부하고 퇴장했다.

news2349@newspim.com