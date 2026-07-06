조지훈 전주시장 "시민안전 위협 현장민원 즉시 신고·처리 체계 강화"

첫 간부회의서 장마·태풍 대비 재해 취약지역 집중 점검 주문

문자·사진 생활민원 접수 가능…현장 중심 신속 대응체계 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장은 6일 민선 9기 첫 간부회의에서 시민 안전과 직결된 현장민원은 발견 즉시 신고하고 신속하게 처리하는 대응체계 구축을 주문하며 현장 중심 행정 강화를 강조했다.

조 시장은 이날 시청 3층 소회의실에서 부시장과 실·국장, 전주시정연구원장 등이 참석한 가운데 열린 첫 간부회의에서 "본격적인 장마와 태풍 북상으로 많은 비가 예상된다"며 "가로수가 신호등과 교통표지판을 가리거나 우수 배수와 전기 누전 등 안전 문제가 발생하면 누구나 즉시 신고하고 신속히 접수·처리해야 한다"고 밝혔다.

조지훈 전주시장이 6일 첫 간부회의를 열고 현장민원에 대한 신속한 대응체계 구축을 강조했다[사진=전주시] 2026.07.06 lbs0964@newspim.com

이어 여름철 급경사지와 산사태 우려지역 등 재해 취약지역을 집중 점검하고 기상특보 발령 시에는 현장 확인과 주민 안전 조치에도 만전을 기할 것을 당부했다.

조 시장은 "시민 안전은 결코 타협할 수 없는 가치"라며 자신도 생활민원 신고창구(120)를 통해 현장에서 확인한 민원을 직접 접수하고 있다고 소개하고 공직자들도 시민 불편사항을 세심히 살펴 현장민원 처리에 적극 나설 것을 주문했다.

특히 시민과 공무원이 생활 속에서 발견한 안전 우려 사항과 현장민원을 전화는 물론 휴대전화 문자메시지와 사진으로도 즉시 신고할 수 있는 체계를 적극 활용하도록 강조했다.

전주시는 기존 생활민원 신고(120)와 함께 생활민원기동처리반 공용 휴대전화를 통해서도 시민 누구나 사진과 전화로 민원을 접수할 수 있도록 운영하고 있으며 신고 방법과 절차 홍보를 강화하고 접수된 민원은 해당 부서를 통해 신속히 처리할 계획이다.

조지훈 시장은 "행정의 답은 결국 현장에 있다"며 "시민 불편과 지역 현안을 현장에서 직접 확인하고 이를 정책에 반영하는 것이 민선 9기 시정의 기본 방향인 만큼 간부 공무원들이 먼저 현장을 찾고 시민의 목소리가 행정 변화로 이어질 수 있도록 적극 나서 달라"고 말했다.

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