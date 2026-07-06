에어로케이 첫 하늘길 '청주~오사카', 3년 만에 핵심노선 안착

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공의 첫 국제선인 청주~오사카 노선이 취항 3주년을 맞았다. 이 노선은 3년간 69만여 명을 수송하며 청주국제공항의 핵심 국제노선으로 자리 잡았다.

에어로케이항공은 6일 청주국제공항에서 청주~오사카 노선 취항 3주년 기념행사를 열었다고 밝혔다.

강병호 에어로케이항공 대표(오른쪽 세 번째)와 성승면 한국공항공사 청주공항장(왼쪽 두 번째)이 6일 청주국제공항에서 열린 국제선 운항 3주년 기념행사에서 오사카발 첫 입국객 가족(가운데)과 함께 기념 촬영을 하고 있다. [사진=에어로케이] 2026.07.06 gyun507@newspim.com

청주~오사카 노선은 에어로케이가 지난 2023년 7월 6일 국제선 운항을 시작하며 처음 개설한 노선이다. 취항 초기 하루 2회 운항하던 이 노선은 수요 증가에 따라 2025년 동계 시즌부터 하루 3회로 늘어났다.

지난 2월에는 누적 탑승객 60만 명을 넘어섰으며 현재까지 69만여 명이 이용했다. 에어로케이는 오는 동계 시즌에도 하루 3회 운항을 유지하고 판매 추이에 따라 최대 4회까지 증편하는 방안도 검토하고 있다.

이날 행사는 오사카발 청주행 RF311편 도착 시간에 맞춰 청주공항 입국장에서 진행됐다. 에어로케이는 오사카에서 입국한 첫 승객 가족에게 꽃다발과 청주~오사카 왕복 항공권 2매를 전달했다.

기념행사에는 강병호 에어로케이 대표와 임직원, 성승면 한국공항공사 청주공항장 등이 참석해 승객들을 맞았다. 에어로케이는 이날 청주~오사카 왕복 노선 탑승객 전원에게 취항 3주년 기념 선물도 제공했다.

가족과 함께 입국한 임영락·김경희 씨 부부는 "천안에 거주해 청주공항에서 에어로케이를 자주 이용해 왔는데 오사카 노선은 이번이 첫 탑승이었다"며 "여행을 마치고 돌아오는 길에 뜻밖의 선물을 받아 기쁘다"고 말했다.

에어로케이의 국제선 전체 누적 탑승객은 올해 초 400만 명을 돌파했으며 이달 중 500만 명 돌파를 앞두고 있다.

강병호 대표는 "첫 국제선인 청주~오사카 노선이 3년간 69만여 명의 고객과 함께 성장했다"며 "앞으로도 노선 확대와 서비스 개선을 통해 청주국제공항과 중부권 하늘길 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com