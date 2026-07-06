경남도, 7098억 규모 2회 추경 편성…민생 지원·재난 복구 집중

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총예산 15조 5346억 확대... 제1회 추경 대비 4.8% ↑

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 정부 추경 대응과 현안사업 추진을 위해 7000억 원대 추가경정예산을 편성했다.

도는 7098억 원 규모의 '2026년도 제2회 추가경정예산안'을 편성해 도의회에 제출했다고 6일 밝혔다. 이에 따라 도 총예산은 기존보다 4.8% 늘어난 15조5346억 원으로 확대된다.

경남도가 정부 추가경정예산과 신규 공모사업, 주요 현안사업의 조속한 추진을 위해 7098억 원 규모의 '2026년도 제2회 추가경정예산안'을 편성해 도의회에 제출했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

이번 추경은 정부 추경사업 반영과 신규 공모사업 추진, 재난 복구 및 민생 지원 등 현안 대응에 초점을 맞췄다.

먼저 고유가 대응을 위한 피해지원금 4300억 원이 반영됐고 대중교통비 환급 지원(K-패스) 197억 원과 경남패스 32억 원이 증액됐다. 전기차 203억 원, 수소차 30억 원 등 친환경 교통 지원도 포함됐다.

청년과 농어업 분야 지원도 확대됐다. 사회연대경제 청년 일경험 사업 18억 원이 신규 편성됐으며 무기질비료 지원 10억 원과 연안어선 감척 100억 원이 증액됐다.

정부 공모사업 선정에 따른 미래산업 투자도 반영됐다. 지역 주도형 AI 전환 사업 23억 원과 지역혁신 선도기업 육성 27억 원을 비롯해 소형모듈원전(SMR) 부품 시험센터, 나노소재 상용화, 조선 분야 기술 지원 등 관련 예산이 포함됐다.

일자리와 농어촌 분야에서는 지역 맞춤형 일자리 사업 87억 원, 스마트 수출단지 조성 11억 원, 어촌체험마을 고도화 5억 원 등이 편성됐다.

민생 안정 분야에서는 농어업인 수당 12억 원, 농어촌 기본소득 81억 원, 벼 재배농가 지원 15억 원이 반영됐다. 복지 분야에서는 노인일자리 90억 원, 보육료 53억 원, 아동수당 19억 원 등이 증액됐다.

중소기업과 소상공인 지원을 위해 경영안정자금 이차보전 100억 원, 정책자금 이차보전 18억 원, 신용보증 수수료 지원 4억 원도 포함됐다.

도로 인프라 확충을 위해 정서~평촌 도로 개선 9억 원, 대동~매리 도로 보상비 30억 원, 경제자유구역 진입도로 등 127억 원이 반영됐다.

도는 고유가 지원 도비 부담과 호우 피해 복구 등에 대응하기 위해 630억 원 규모 지방채를 발행할 계획이다.

박완수 지사는 "정부 추경과 공모사업을 적기에 추진하고 부족한 부분을 보완하기 위한 편성"이라며 "재정 건전성을 고려하면서도 필요한 사업은 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

이번 추경안은 오는 16일부터 열리는 도의회 임시회 심의를 거쳐 확정될 예정이다.

news2349@newspim.com