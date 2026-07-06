안산시 최용신기념관, 어린이체험실 개편...미디어아트 연계 교육 운영

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 최용신기념관이 어린이체험전시실을 새롭게 단장하고 국립아시아문화전당재단과 협력한 미디어아트 전시 연계 교육프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.

최용신기념관 어린이체험전시실 전경. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 개편은 유아와 어린이 등 가족 단위 방문객이 독립운동과 문자보급운동의 역사적 의미를 쉽고 흥미롭게 체험하는 한편 문화예술을 통해 자신의 감정을 돌아보고 표현하는 기회를 제공코자 마련됐다.

새단장한 어린이체험전시실에서 선보이는 프로그램 '또박또박 글자산책'은 유아·어린이와 가족들이 문자보급운동 및 계몽운동의 역사를 놀이를 통해 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성됐다.

독서와 신체활동을 비롯해 세계 여러 나라의 음성어·의태어를 활용한 문자 스탬프 놀이, 한글 자음과 모음을 조합하고 해체하는 '언어 주방 놀이' 등 오감을 활용한 다채로운 프로그램을 통해 어린이들이 한글과 역사에 친숙해질 수 있도록 도울 예정이다.

이와 함께 국립아시아문화전당재단과의 협력으로 마련된 미디어아트 전시 '기억, 빛이 남은 자리' 연계 교육프로그램도 함께 진행된다. 별도의 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있으며 전시 감상 후 작품에 담긴 희망과 평화의 메시지를 되새기고 자신의 감정을 표현해보는 예술치유 활동을 경험할 수 있다.

최용신기념관 기획전시. [사진=안산시]

이민근 안산시장은 "최용신기념관은 우리 지역의 역사와 독립운동 정신을 미래세대에 전하는 소중한 교육·문화 공간"이라며 "이번 어린이체험전시실 개편과 미디어아트 연계 프로그램을 통해 어린이와 가족은 물론 모든 시민이 역사와 문화를 보다 쉽고 흥미롭게 체험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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