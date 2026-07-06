미래에셋증권 투자센터평촌WM, 8일 VIP 고객 대상 시장전망 세미나

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 6일 VIP 대상 하반기 세미나를 연다고 밝혔다
- 8일 열리는 세미나서 증시전망과 투자전략을 2개 세션으로 점검한다
- 센터장은 변동성 확대 국면서 포트폴리오 점검 지원 의지를 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권 투자센터평촌WM은 VIP 고객 대상 '2026 하반기 시장전망' 세미나를 개최한다고 6일 밝혔다.
미래에셋증권에 따르면 오는 8일 오후 4시에 진행되는 이번 세미나는 변동성이 확대된 국내 주식시장을 점검하고 하반기 시장 전망과 투자 전략을 종합적으로 살펴보기 위해 마련됐다. 세미나는 총 2개 세션으로 구성된다.
첫 번째 세션에서는 이한영 보고자산운용 전무가 '2026년 하반기 증시전망'을 주제로 최근 국내 주식시장 흐름을 점검하고, 하반기 증시 전망과 투자 전략을 제시할 예정이다.
두 번째 세션에서는 박성용 미래에셋증권 수석매니저가 '사모펀드 투자상품 트렌드'를 주제로 최근 투자자들의 관심이 높아지고 있는 사모펀드 시장의 주요 트렌드와 투자 포인트를 소개한다.
이정훈 미래에셋증권 투자센터평촌WM 센터장은 "시장 변동성이 확대된 시기에 고객들이 포트폴리오를 점검하고 투자 방향을 설정하는 데 도움이 될 수 있도록 이번 세미나를 준비했다"며 "앞으로도 정기적인 세미나를 통해 고객들에게 실질적인 투자 인사이트를 제공할 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com