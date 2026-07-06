보성 율포해수욕장 11일 개장...안전관리 편의시설 정비

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8월 23일까지 44일간 운영

[보성수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 보성군이 여름 휴가철을 맞아 오는 11일 개장하는 율포솔밭해수욕장의 안전 관리와 편의시설 정비를 완료해 피서객 맞이에 나선다.

보성군은 율포솔밭해수욕장을 7월 11일부터 8월 23일까지 44일간 운영하며 개장 준비를 마쳤다고 6일 밝혔다.

보성 율포솔밭해수욕장 전경 [사진=보성군] 2026.07.06 chadol999@newspim.com

율포솔밭해수욕장은 해송림과 백사장 득량만 바다를 함께 즐길 수 있는 남해안 대표 해수욕장이다. 인근 해수녹차센터와 연계한 체류형 관광지로 관광객 수요가 이어지고 있다.

군은 유영구역 전 구간에 해파리 방지막을 설치해 물놀이 안전을 강화했다. 안전요원 배치와 종합상황실 운영을 통해 사고 예방과 신속 대응 체계를 구축했다.

보성 율포솔밭해수욕장 포토존 [사진=보성군] 2026.07.06 chadol999@newspim.com

시설 이용요금 표준가격은 군 홈페이지에 공개해 부당요금을 차단한다. 장기 텐트 설치 등 무단 점유 행위에 대해서는 계도와 단속을 병행할 방침이다.

샤워장과 화장실 등 편의시설 정비를 완료하고 백사장과 해송림 일원 환경정비도 마무리했다.

김철우 군수는 "안전 관리와 환경 정비를 통해 누구나 안심하고 이용할 수 있는 여름 관광지로 운영하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com