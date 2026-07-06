광양시, 76억 규모 체납액 해소 전방위 대응

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 6일 세외수입 체납 줄이기 위해 강력 대응과 지원 병행했다
- 7월 말까지 일제정리 기간 운영하며 고액·과태료 체납 집중 징수했다
- 생계형·무재산 체납자는 분납·정리보류 등 맞춤형 지원하고 신규 재산 땐 즉시 처분했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 광양시가 세외수입 체납액 감소와 성실 납세 문화 정착을 위해 고액 체납자 강력 대응과 생계형 체납자 지원을 병행한다.
광양시는 2026년 제1차 세외수입 체납액 일제정리 기간을 7월 말까지 운영하며 집중 징수 활동을 추진하고 있다고 6일 밝혔다.
현재 이월 체납액은 76억5000만원 규모로 과태료 체납이 약 65퍼센트를 차지한다. 시는 과태료 중심 집중 관리에 나설 방침이다.
고액 상습 체납자에 대해서는 부동산 차량 예금 매출채권 등 재산조사와 압류를 추진하고 체납 차량 번호판 영치와 관허사업 제한 등 행정제재를 병행하며 실익이 있는 재산은 공매 처분한다
반면 생계형 체납자에게는 분납을 유도하는 등 납부 부담을 완화하는 맞춤형 징수를 실시한다.
무재산 등 징수가 어려운 경우 정리보류를 적용하되 신규 재산 확인 시 즉시 체납처분을 재개할 계획이다.
황수정 징수과장은 "고의 체납에는 엄정 대응하고 생계형 체납자는 지원을 병행하겠다"며 자발적 납부와 협조를 당부했다.
chadol999@newspim.com