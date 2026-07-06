정근식, 배재고 야구부와 5·18 묘지 참배…"사안 엄중 인식, 교육적 회복 전개할 것"

광주일고 방문 사과 후 국립5·18민주묘지 참배

배재고 교직원·학생선수·학부모 동행

"민주주의·인권 가치 되새기며 깊이 성찰"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정근식 서울시교육감이 배재고등학교 야구부의 부적절한 응원 구호 논란과 관련해 선수들과 국립5·18민주묘지를 참배하고 광주 시민과 국민들에게 재차 사과했다.

정 교육감은 6일 배재고 교직원과 야구부 학생 선수, 학부모들과 함께 국립5·18민주묘지를 참배하며 "이번 청룡기 고교야구 대회 중 발생한 불미스러운 사안으로 상처를 입으신 광주제일고등학교 학생 선수들과 관계자 여러분, 그리고 큰 실망과 우려를 느끼셨을 광주 시민과 국민 여러분께 깊은 위로와 사과의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

정근식 서울시교육감이 23일 오전 서울 종로구 서울특별시교육청에서 '초중고 AI 교육 종합계획 발표 기자회견'을 열고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정 교육감은 "학교 스포츠는 단순히 승패를 겨루는 경기장을 넘어 서로를 존중하고 연대하며 책임감을 배우는 가장 생생한 교육의 장이어야 한다"며 "그러나 경기장 안에서 보여진 행동은 우리 모두에게 깊은 성찰의 과제를 남겼다"고 설명했다.

이어 "서울시교육청은 학생들이 자신의 행동을 진심으로 돌아보고 올바른 시민으로 성장할 수 있도록 돕는 교육적 회복을 전개하고자 한다"고 덧붙였다.

정 교육감은 이날 참배 의미에 대해 "오늘 저는 배재고등학교 교직원, 야구부 학생 선수, 학부모들과 동행하여 이곳 광주 5·18 국립민주묘지를 참배했다"며 "민주주의와 인권, 상생의 가치가 깃든 그 엄숙한 공간에서 우리 학생들은 역사의 무게를 느끼며 자신의 행동이 타인에게 준 상처를 깊이 성찰했다. 비온 뒤에 땅이 굳어지듯, 부끄러움을 아는 것에서부터 진정한 배움과 성장이 시작된다고 믿기 때문"이라고 설명했다.

정 교육감은 배재고 측의 광주제일고 방문 사과에 대해서도 "오늘 이곳을 오기 전 배재고 교직원과 학생선수, 학부모님들께서 광주제일고등학교를 직접 찾아가 진심 어린 사과와 화해의 뜻을 전했다"고 "잘못에 대해 사과하는 용기, 그리고 이를 포용과 넓은 마음으로 맞아주는 연대의 정신이야말로 우리 학생들이 평생 가슴에 품어야 할 민주 시민의 가치"라고 강조했다.

서울시교육청은 이번 사안을 계기로 학교 스포츠 문화 개선에 나서겠다는 방침이다. 정 교육감은 "이번 일을 계기 삼아 학생 선수와 지도자 간의 소통 방식을 면밀히 살피고 공정과 상호 존중이 살아 숨 쉬는 건강한 학교 스포츠 문화를 정착시키도록 노력하겠다"며 "우리 학생들이 성찰과 배움의 여정을 통해 한 단계 더 성장할 수 있도록, 그리고 우리 학교 스포츠가 더 성숙한 문화로 거듭날 수 있도록 교육공동체와 시도 교육청이 함께 지혜를 모아나가겠다"고 약속했다.

jane94@newspim.com