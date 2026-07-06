배재고 야구부, 광주일고 찾아 사과…"지역 비하 응원 변명할 수 없는 잘못"

6일 광주일고 사과 방문…선수단·감독 자필 사과문 발표

주장 "같은 선수로서 해서는 안 될 행동"

감독 "학생들 제대로 가르치지 못한 책임 통감"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 배재고등학교 야구부 선수단과 감독이 지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 경기 중 광주제일고등학교를 상대로 한 부적절한 응원 구호 논란과 관련해 광주일고를 방문해 직접 사과했다.

배재고 야구부 선수단은 6일 광주일고에서 "6월 29일 목동야구장에서 펼쳐진 청룡기 야구대회에서 꿈과 희망이 담겨야 하는 야구장에서 배재고등학교 선수들의 부적절한 발언과 행동들로 인해 마음의 큰 상처를 입은 광주제일고등학교 선수들과 학부모님, 광주 시민분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

배재고 야구부 감독과 선수단 주장의 자필 사과문. [사진=서울시교육청]

이어 "이번 사건으로 저를 포함한 저의 팀 모든 선수들이 진심으로 깊이 반성하고 있으며 야구를 떠나서 인성이나 태도가 인생에서 얼마나 중요한지 깨닫고 다시 한번 배우게 됐다"고 말했다.

사과문은 배재고 야구부 선수단 주장 A군이 직접 쓴 것으로, A군은 이날 광주일고를 방문해 사과문을 낭독했다.

선수단은 광주일고 선수들을 향해 "정신적으로 큰 피해와 힘듦을 겪게 한 점, 같은 선수로서 정말 하면 안 되는 행동이었고 일어나면 안 되는 상황이었는데 많은 고통을 드렸다"며 "진심으로 사과드린다"고 했다.

그러면서 "저희 선수들의 좋지 못한 발언, 행동으로 인해 정말 많은 분이 마음의 상처와 고통을 받고 계신다"며 "항상 마음속 깊이 반성하는 마음과 자세로 살아가겠다"고 약속했다.

배재고 야구부 감독도 자필 사과문 낭독을 통해 지도 책임을 인정했다. 감독 B씨는 "지난 6월 29일 발생한 광주제일고를 향한 저희 야구부 학생 선수들의 지역 비하 응원은 무엇으로도 변명할 수 없는 잘못임을 인정하며 학생들을 잘 이끌고 가르쳐야 할 지도자로서 저의 책임이 가장 크기에 진심으로 사죄를 드린다"고 밝혔다.

그는 "깨끗하고 정정당당해야 할 경기에서 상대에 대한 존중과 동업자정신을 비롯한 학생선수로서 가져야 할 태도에 대해 제대로 가르치고 인도하지 못했다"고 말했다.

또 "승패에만 집중하느라 잘못된 응원 소리를 바로 파악하지 못하였고 제때에 제지하지 못했다는 말은 변명에 지나지 않는다는 것도 너무도 잘 알고 있다"며 "이기는 것보다 더 중요한 것이 있음을 저도 모르게 잊고 있었다"고 했다.

B씨는 "배재고 학생선수들의 잘못 이전에 제대로 가르치고 이끌지 못한 저의 과오를 인정한다"며 "다시는 이런 일들이 반복되지 않도록 지도자로서의 책임을 끝까지 다하겠다"고 다짐했다.

배재고 교직원도 이번 사안을 단순한 일탈이 아닌 학교 공동체의 역사 인식과 윤리 의식 문제로 받아들이겠다고 밝혔다.

교직원들은 "지난 6월 29일 청룡기 전국야구선수권대회 경기에서 배재고등학교 선수들이 5·18 민주화운동과 관련된 부적절한 구호로 많은 분들께 큰 상처와 실망, 분노를 안겨드렸다"며 "이번 사태를 단순한 일탈이나 실수가 아닌 윤리의식과 역사인식에 대한 총체적인 붕괴에서 비롯된 사례로 보고 있다"고 전했다.

이어 "상대방을 조롱하고 비방하는 방식의 구호로 스포츠 정신의 훼손을 야기했고 5·18 민주화운동과 연관 지은 비방 구호를 사용한 것은 배재고 구성원들이 윤리적·역사적 문제의식을 충분히 공유하지 못했음을 여실히 드러냈다"고 했다.

교직원들은 "다시는 이런 일이 재발되지 않도록 학생들에 대한 지도와 조치를 넘어 학교 공동체 전체가 반성하고 성찰하는 계기로 삼겠다"며 "자체 진상조사 및 징계 절차를 진행 중이고 여러 기관들의 조사에도 성실히 응하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "민주주의는 서로를 존중하는 태도에서 시작된다는 사실을 학생들과 함께 다시 배우고 성찰하겠다"며 "조롱이 아닌 배려를, 혐오가 아닌 연대를 가치로 삼는 교육 공동체가 되도록 더욱 노력하겠다"고 했다.

jane94@newspim.com