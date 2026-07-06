과천시 '대한민국 국제관광박람회' 콘텐츠 부문 최우수상 수상

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추사 김정희 서체 활용한 '추사글씨학교' 등 전통과 디지털 접목 콘텐츠 호평

신계용 시장 "과천만의 특색 있는 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴·발전시킬 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 3일부터 5일까지 일산 킨텍스에서 열린 '제11회 대한민국 국제관광박람회'에서 전통문화와 디지털 기술을 접목한 관광 콘텐츠를 선보여 '콘텐츠 부문 최우수상'을 수상했다고 6일 밝혔다.

제11회 대한민국 국제관광박람회 콘텐츠 부문 최우수상 수상 모습. [사진=과천시]

시는 이번 박람회에서 '추사(박물관) 및 과천의 관광 콘텐츠'를 주제로 홍보관을 운영하며 과천의 대표적 역사 문화 인물인 추사 김정희 선생의 예술적 가치와 지역 관광 자원을 짜임새 있게 엮어내 좋은 평가를 받았다.

특히 관람객들의 눈길을 끈 것은 추사 김정희 선생의 서체를 현대적 트렌드로 풀어낸 '추사글씨학교' 프로그램이었다.

관람객이 직접 작성한 손글씨를 실제 문서 작업 등에 활용할 수 있는 디지털 폰트로 제작해 주는 체험형 콘텐츠로 전통과 첨단 기술의 조화라는 점에서 심사위원과 관람객의 큰 호평을 이끌어냈다.

시는 한정된 박람회장 여건을 고려해 현장에서는 핵심 체험 중심의 프로그램을 운영하는 한편 향후 추사박물관에서 진행될 '추사글씨학교 원데이 클래스'를 안내해 박람회 경험이 실제 과천 방문으로 이어지도록 유도했다.

이 밖에도 ▲첨단기술을 활용한 추사박물관 3D 체험▲선비 체험 포토존▲추사 작품 활판인쇄 체험▲손글씨 캘리그라피 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 운영해 높은 관심을 받았다.

시는 이번 박람회 수상을 계기로 추사박물관을 비롯해 서울대공원, 국립과천과학관, 서울랜드 등 지역 내 풍부한 관광자원을 연계한 홍보를 지속해서 추진할 계획이다.

제11회 대한민국 국제관광박람회 모습. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "추사 김정희 선생의 서체와 금석학에서 착안한 '추사글씨학교'처럼 과천의 문화 자산에 현대적인 콘텐츠를 접목한 점이 좋은 평가를 받은 것 같다"며 "앞으로도 지역 관광자원을 유기적으로 연계해 과천만의 특색 있는 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴하고 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com