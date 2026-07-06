과천시 '대한민국 국제관광박람회' 콘텐츠 부문 최우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 5일까지 열린 국제관광박람회에서
- 전통·디지털 접목 관광콘텐츠로 최우수상을 받았다
- 추사글씨학교 등 체험형 프로그램이 호평을 받았다
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신계용 시장 "과천만의 특색 있는 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴·발전시킬 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 3일부터 5일까지 일산 킨텍스에서 열린 '제11회 대한민국 국제관광박람회'에서 전통문화와 디지털 기술을 접목한 관광 콘텐츠를 선보여 '콘텐츠 부문 최우수상'을 수상했다고 6일 밝혔다.
시는 이번 박람회에서 '추사(박물관) 및 과천의 관광 콘텐츠'를 주제로 홍보관을 운영하며 과천의 대표적 역사 문화 인물인 추사 김정희 선생의 예술적 가치와 지역 관광 자원을 짜임새 있게 엮어내 좋은 평가를 받았다.
특히 관람객들의 눈길을 끈 것은 추사 김정희 선생의 서체를 현대적 트렌드로 풀어낸 '추사글씨학교' 프로그램이었다.
관람객이 직접 작성한 손글씨를 실제 문서 작업 등에 활용할 수 있는 디지털 폰트로 제작해 주는 체험형 콘텐츠로 전통과 첨단 기술의 조화라는 점에서 심사위원과 관람객의 큰 호평을 이끌어냈다.
시는 한정된 박람회장 여건을 고려해 현장에서는 핵심 체험 중심의 프로그램을 운영하는 한편 향후 추사박물관에서 진행될 '추사글씨학교 원데이 클래스'를 안내해 박람회 경험이 실제 과천 방문으로 이어지도록 유도했다.
이 밖에도 ▲첨단기술을 활용한 추사박물관 3D 체험▲선비 체험 포토존▲추사 작품 활판인쇄 체험▲손글씨 캘리그라피 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 운영해 높은 관심을 받았다.
시는 이번 박람회 수상을 계기로 추사박물관을 비롯해 서울대공원, 국립과천과학관, 서울랜드 등 지역 내 풍부한 관광자원을 연계한 홍보를 지속해서 추진할 계획이다.
신계용 과천시장은 "추사 김정희 선생의 서체와 금석학에서 착안한 '추사글씨학교'처럼 과천의 문화 자산에 현대적인 콘텐츠를 접목한 점이 좋은 평가를 받은 것 같다"며 "앞으로도 지역 관광자원을 유기적으로 연계해 과천만의 특색 있는 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴하고 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com