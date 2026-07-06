정몽규 축구협회장 사임서 제출…"모든 과오는 저의 책임"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =한국 축구를 13년 넘게 이끌어온 정몽규 대한축구협회장이 결국 수장직에서 물러났다.

축구협회는 정 회장이 6일 오전 천안 코리아풋볼파크에서 마지막 임원 회의를 주재한 뒤 사임서를 제출했다고 발표했다. 2013년 1월 제52대 회장으로 취임한 이후 4선을 지낸 정 회장은 만 13년 5개월여 만에 축구협회장직을 내려놓게 됐다.

당초 정 회장은 월드컵 개막 전인 지난 5월 29일 성명서를 통해 2026 북중미 월드컵 폐막 이후 사퇴하겠다고 공언한 바 있다. 그러나 최근 홍명보호가 월드컵 조별리그에서 최악의 성적표를 받아 비난 여론이 극에 달하자 논란을 수습하고 조직을 정상화하기 위해 퇴진 시기를 전격 앞당긴 것으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정몽규 대한축구협회장. [사진=뉴스핌 DB] 2026.07.06 psoq1337@newspim.com

정 회장은 사퇴 인사말을 통해 대한민국 축구의 발전만을 바라보고 달렸지만 때로는 깊은 실망을 안겨드렸다며 고개를 숙였다. 이어 "모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며, 모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임"이라고 밝혔다. 아울러 이제 회장직에서 물러나 한 명의 열성적인 축구 팬으로 돌아가 한국 축구를 응원하겠다며 대한민국 축구는 수많은 시련을 넘어 다시 한번 높이 비상할 것이라 확신한다고 덧붙였다.

수장의 급작스러운 사퇴로 축구협회는 정관 제23조에 따라 부회장 중 1명이 대한체육회의 인준을 받아 회장 직무를 대행하는 비상 체제로 전환한다. 협회는 향후 직무 대행을 중심으로 차기 회장 선거를 차질 없이 공정하게 준비해 나갈 방침이다.

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