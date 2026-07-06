이노폴리스벤처협회, 대전 물류업 '버팀이음 프로젝트' 참여기업 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이노폴리스벤처협회는 고용노동부, 대전광역시와 함께 대전 지역 물류·운수·창고업 종사자와 기업을 지원하는 '대전 버팀이음 프로젝트' 참여기업을 모집한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 중동 사태 장기화에 따른 물류 환경 변화로 경영 부담이 커진 지역 물류업계를 지원하기 위해 마련됐다. 종사자의 생활 안정을 돕고 기업의 고용 부담을 완화하는 것이 핵심이다.

사업은 신규 취업 및 이직자를 지원하는 '이음'과 기존 종사자를 지원하는 '버팀'으로 구분해 운영한다.

'이음' 분야는 2026년 2월 28일 이후 대전 소재 물류·운수업으로 취업하거나 이직한 근로자에게 1인당 100만원의 대전 지역화폐를 지급한다. 해당 근로자를 채용한 기업에는 근로자 1인당 30만원의 간접 노무비를 현금으로 지원한다.

'버팀' 분야는 2026년 2월 27일 이전부터 대전 소재 물류·운수·창고업에 종사 중인 근로자와 화물운송업 개인사업자를 대상으로 1인당 최대 50만원의 대전 지역화폐를 지원한다.

조원희 이노폴리스벤처협회 회장은 "물류·운수업은 지역 경제를 지탱하는 중요한 산업"이라며 "이번 사업이 종사자의 생활 안정과 기업의 경영 부담 완화에 보탬이 되길 기대한다"고 전했다.

사업 신청 및 세부 내용은 이노폴리스벤처협회 홈페이지와 대표 문의처에서 확인할 수 있다.

[이미지=이노폴리스벤처협회]

whitss@newspim.com