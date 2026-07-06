우리은행 '우리WON모바일', 7월 한 달간 통신비 파격 할인 이벤트

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신규 개통 시 최대 9만 원 상당 혜택

청년·직장인 맞춤형 요금제 15종 대상 '꿀머니' 지급

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행의 통신서비스 '우리WON모바일'이 여름 휴가철을 맞아 통신비 부담을 덜어주기 위한 대규모 할인 이벤트를 실시한다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행의 통신서비스 '우리WON모바일'이 여름 휴가철을 맞아 통신비 부담을 덜어주기 위한 대규모 할인 이벤트를 실시한다. [사진=우리은행] 2026.07.06 dedanhi@newspim.com

우리은행은 7월 한 달간 '통신비 공포탈출! 통신비가 무섭게 내려갑니다' 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 이벤트는 통신 서비스 신규 고객 유치는 물론, 기존 고객들의 실질적인 가계 통신비 절감을 돕기 위해 다양한 혜택들로 구성됐다.

먼저, 신규 개통 고객 전원에게는 네이버페이 3만 원이 지급되며, 멤버십을 통해 연간 최대 6만 원 상당의 쿠폰 혜택까지 더해져 고객들은 개통과 동시에 상당한 혜택을 누릴 수 있다.

또한, 우리WON모바일이 선정한 '베스트 요금제 15종'에 가입하는 고객에게는 현금처럼 사용할 수 있는 '꿀머니'가 제공된다. 해당 요금제는 ▲청년층을 위한 '청년드림요금제 5종' ▲데이터와 쿠폰을 결합한 '더블쿠폰 5종' ▲직장인 및 실속형 저용량 요금제 5종 등으로 구성되어 고객의 생활 패턴에 맞는 선택이 가능하다.

친구 추천 리워드 혜택도 대폭 상향됐다. 추천한 인원에 따라 인당 최소 2만 원에서 최대 4만 원까지 꿀머니가 지급되며, 이를 통해 최대 200만 원까지 보상을 받을 수 있다. 특히 추천 실적 상위권자에게는 1위 50만 원, 2위 30만 원, 3위 20만 원의 추가 꿀머니가 증정된다.

이 외에도 ▲eSIM 개통 시 네이버페이 5000원 ▲통신비 자동납부 시 꿀머니 1만 원 ▲인터넷·IPTV 결합 시 상품권 증정 및 요금 할인 등 부가적인 혜택도 풍성하다.

윤세라 우리은행 WON모바일사업부 차장은 "매달 고정적으로 나가는 통신비 부담을 줄여드리고자 실질적인 혜택 위주로 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 차별화된 요금제와 금융 서비스를 결합해 고객 만족도를 극대화할 것"이라고 밝혔다.

이벤트 상세 내용은 우리WON뱅킹 앱 내 '혜택' 메뉴의 '지금 진행 중인 이벤트'란에서 확인할 수 있다.

dedanhi@newspim.com