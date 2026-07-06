오세훈, 민선 9기 '어르신 활력충전 프로젝트' 가동…"생활밀착 정책 고도화"

복지관 찾아 어르신 활력 정책 설명·의견 청취

거점센터 조성, 활력 잇는 복지 프로그램 도입

'동행 온다 콜택시' 신청, 02-120으로 더 간편

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장이 6일 오전 시립서대문노인종합복지관을 찾아 어르신의 일상과 직결된 현장 상황을 살폈다. 뙤약볕, 호우 등 기상 변화 시 전화로 택시를 부를 수 있는 '동행 온다 콜택시' 운영을 시연하며 어르신의 교통 이용 환경도 확인했다.

이날 현장 방문은 민선9기 공약에 따라 '어르신 활력 충전 프로젝트' 등 관련 정책을 설명하고 어르신들의 의견을 듣기 위한 자리로 마련됐다. 고령층 어르신의 건강한 여가생활을 지원할 수 있도록 거점을 마련하고, 외로움과 고립·고독을 해소할 수 있도록 다양한 프로그램을 도입한다는 목표다.

오세훈 시장은 이 자리에서 서대문노인종합복지관 내 프로그램실, 운동실, 식당 등 어르신 이용 시설을 살폈으며, 복지관 어르신들과도 간담회를 갖고 일상과 관련된 다양한 건의사항을 청취했다. 오 시장은 약자 동행 교통서비스의 일환으로 시행 중인 '동행 온다 콜택시' 사업을 소개하고, 배차 호출 시연도 선보였다.

서울시는 민선 9기 시작과 동시에 어르신의 일상에 즐거움을 증진하기 위한 '어르신 활력충전 프로젝트', '어르신 관계회복 프로그램' 등 주요 정책을 추진하고 있다.

서울시는 2030년까지 '우리동네 활력충전소'를 120개소, 대규모 복합 여가 시설 '활력 충전센터'를 2개소 신규 조성한다는 계획이다. [자료=서울시]

시에 따르면 어르신 활력 충전 프로젝트는 사회 활동이 활발한 신(新)노년세대에 맞춰 체육·문화·자기계발·커뮤니티 등을 지원한다. 걸어서 만나는 생활권 거점 '우리동네 활력충전소'를 2030년까지 120개소로 확충하고, 대규모 복합 여가시설 '활력 충전센터'는 2030년까지 2개소를 신규 조성해 2035년까지 총 8개소로 확충할 계획이다.

고립 해소를 위한 '어르신 관계 회복 프로그램' 도입도 추진한다. 사회적 연결을 강화해 우울감과 불안을 해소하고, 어르신 정신 건강 개선으로 이어질 수 있도록 연내 프로그램 개발에 착수, 향후 복지관 표준 프로그램으로 도입한다는 계획이다.

'동행 온다 콜택시' 이용 방법도 더 간편히 개선한다. 지난해 7월 7일 출시 이후 서비스 개시 1년간 누적 이용건수 4만4000건을 돌파하며 증가 추세를 보이고 있다. 시는 스마트폰 앱 사용에 익숙지 않은 시민들이 택시 이용에 어려움을 겪는 부분에 착안, 콜센터로 택시를 호출하면 원하는 장소에 택시가 배차되는 맞춤형 서비스를 내놨다.

앞으로는 호출 방법이 더 간단해진다. 탑승을 원하는 시민이 다산콜센터 직통번호 '02-120'을 통해 동행 온다콜택시에 바로 연결할 수 있도록 할 계획이다. 이용 시간은 오전 9시~오후 10시, 이용 요금은 무료다. 배차가 확정되면 승객에게 배차 정보(차량 위치, 차량 번호, 기사 연락처)가 카카오톡 알림톡 또는 문자로 전송된다.

서울시는 다산콜센터 직통번호인 '02-120'을 통해 동행 온다콜택시에 바로 연결할 수 있도록 할 계획이다. [자료=서울시]

기존 신청 방법 역시 전용 콜센터인 1855-0120로 전화하면 돼 간편했지만, 어르신이 전화번호 저장·기억에 불편함을 느낄 수 있어 더 편리한 접근이 가능하도록 서비스를 세심하게 개선했다고 시는 덧붙였다. 120 다산콜로 이용자가 전화 신청을 하면, 온다 콜센터로 연결돼 원하는 장소(출발지·도착지)에 맞춰 택시를 배차한다.

시는 이번 서비스 개선 이후에도 실적·의견 등을 모니터링해 관리를 이어나갈 계획이다. 복지관, 병원 등 어르신의 방문이 많은 장소에 안내도 실시해 '동행 온다 콜택시' 이용방법을 알린다.

오 시장은 "어르신 누구나 일상의 즐거움과 활력을 이어갈 수 있는 서울을 만드는 것이 민선 9기 시정의 중요한 목표"라며 "시민의 삶과 가장 가까운 현장에서 답을 찾고, 이동과 건강, 여가, 사회적 관계를 아우르는 생활밀착형 정책을 더욱 정교하게 완성해 나가겠다"고 강조했다.

kh99@newspim.com