NH농협생명, 숨은 보험금 찾아준다…고객재산 찾아주기 캠페인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 보험계약자의 권리 보호를 위해 '고객재산 찾아주기 캠페인'을 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 캠페인은 고객이 찾아가지 않은 휴면보험금과 미수령 연금, 만기보험금, 분할보험금 등을 적극적으로 안내하고 환급하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 보험계약자의 권리 보호를 위해 '고객재산 찾아주기 캠페인'을 실시한다고 6일 밝혔다. [사진=NH농협생명] 2026.07.06 yunyun@newspim.com

NH농협생명은 휴면보험금 등의 주인을 찾아주기 위해 우편 안내장 발송, 전화 안내, 고객 거래 시 시스템 팝업창 활용 등 다양한 방식으로 안내를 진행하고 있다.

고객 편의성도 높인다. 소액 휴면보험금은 별도 신청 절차 없이 등록된 계좌로 자동 지급하는 프로세스를 운영하고 있으며, 향후 지급 대상을 확대할 계획이다.

NH농협생명은 지난해에도 고객재산 찾아주기 캠페인을 통해 지급 대상 휴면보험금과 서민금융진흥원 출연 금액을 포함해 총 283억원 규모의 휴면보험금을 지급했다.

잠자는 보험금 보유 여부는 NH농협생명 공식 홈페이지, 고객센터, 가까운 지점 방문을 통해 확인할 수 있다. 금융위원회와 생명보험협회가 공동 운영하는 '내보험찾아줌' 서비스나 서민금융진흥원의 '휴면예금찾아줌' 포털을 통해서도 통합 조회와 청구가 가능하다.

NH농협생명 관계자는 "단 한 분의 고객이라도 정당한 권리를 누릴 수 있도록 고객재산 찾아주기 캠페인을 매년 추진하고 있다"며 "보험계약자의 소중한 권리를 보호하기 위해 안내 채널과 지급 편의성을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com