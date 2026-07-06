KDB생명, 하반기 영업전략회의…CSM 성장·완전판매 강조

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KDB생명은 지난 3일 원주 오크밸리에서 '2026년 하반기 영업전략회의'를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 회의는 하반기 영업목표 달성과 채널별 마케팅 전략을 점검하기 위해 마련됐다. 김병철 KDB생명 대표이사를 비롯한 본사 주요 경영진과 전국 영업 채널 관리자들이 참석했다.

참석자들은 상반기 경영 성과를 분석하고, 급변하는 시장 환경에 대응하기 위한 하반기 채널별 추진 방향을 공유했다. 영업 현장의 애로사항을 청취하고 본사와 현장 간 협업을 강화하기 위한 지원 방안도 논의했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KDB생명은 지난 3일 원주 오크밸리에서 '2026년 하반기 영업전략회의'를 개최했다고 6일 밝혔다. [사진=KDB생명] 2026.07.06 yunyun@newspim.com

김병철 대표는 개회사에서 금융시장 변동성과 제도 변화에 따른 불확실성을 언급하며, 어려운 영업 환경 속에서도 계약서비스마진(CSM) 목표 달성에 기여한 영업 관리자들의 노고를 격려했다.

김 대표는 "상반기에 다진 성장 흐름을 이어가 하반기 시장의 어려움을 극복하고, 실질적인 영업 성과를 도출하는 데 전사적 역량을 집중해 달라"고 당부했다.

이어진 세션에서는 상반기 실적 진단과 함께 내실 중심의 영업 체질 개선, 완전판매 문화 정착을 위한 성과가 공유됐다. KDB생명은 수익성 중심의 마케팅 활동을 통해 영업 기초체력을 강화하고, 장기 가치의 기반이 되는 양질의 CSM 확보에 주력해왔다.

전속 채널의 경우 적극적인 리크루팅 활성화 정책을 바탕으로 조직 생산성과 활동성이 회복세를 보였다고 회사 측은 설명했다.

소비자 보호를 위한 정책 고도화 성과도 공유됐다. KDB생명은 규정 준수 프로세스와 현장 모니터링을 강화하며 민원 감소 흐름을 이어가고 있다. 미스터리 쇼핑 등 외부 소비자 보호 평가에 대응하기 위한 내부 관리 체계도 개선하고 있다.

KDB생명은 하반기 시장 경쟁력 강화를 위해 채널별 맞춤형 '퀵윈(Quick Win) 전략'을 추진한다. 단기 영업 성과를 높이는 동시에 영업 체질 개선과 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다는 계획이다.

이날 회의에서는 '완전판매 서포터즈 결의식'도 진행됐다. 임직원들은 결의문 낭독을 통해 올바른 판매 관행 정착과 소비자 권익 보호 실천을 다짐했다.

김 대표는 "완전판매는 단순한 규정 준수를 넘어 고객과의 신뢰를 지키는 가장 기본적이고 강력한 가치이자 회사의 성장을 담보하는 핵심 경쟁력"이라며 소비자 보호의 중요성을 강조했다.

KDB생명 관계자는 "이번 회의는 본사 전략과 현장의 목소리를 긴밀히 조율해 하반기 실행력을 높이는 계기가 될 것"이라며 "고객 최우선 가치와 본업의 충실한 이행을 기반으로 상반기의 안정적인 흐름이 하반기 성과로 이어질 수 있도록 현장 중심의 지원 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com