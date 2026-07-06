SK쉴더스, 에코프로 OT 보안 실증...생산설비 해킹 막는다

배터리 공장 시작으로 제조업 보안 시장 확대 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK쉴더스는 이상징후 탐지부터 분석·대응까지 통합한 제어시스템(OT/ICS) 침해대응 플랫폼을 에코프로 포항공장에 시범 적용한다고 6일 밝혔다.
이번 실증은 한국인터넷진흥원(KISA)의 '2026년 통합보안 모델 개발 시범사업'의 일환으로 추진되며, 메니인소프트, 앰진, 센스톤 등이 참여한다.
플랫폼은 인증·접속 관리, 위협 탐지, 대응 기능을 하나로 통합해 생산설비 전반을 보호하도록 설계됐다.
설비나 네트워크 변경 없이 적용 가능한 '무변경(Non-intrusive)' 방식과 전문가가 최종 판단하는 'HITL(Human-in-the-Loop)' 구조를 적용해 운영 안정성과 대응 정확성을 높인 것이 특징이다.
에코프로는 실증을 통해 실제 생산 환경에서 플랫폼의 성능과 안정성을 검증하고, 국내 사업장 확대 적용도 검토할 계획이다.
SK쉴더스는 이번 실증을 계기로 반도체·배터리 등 제조업 전반으로 OT 보안 사업을 확대한다는 방침이다.
syu@newspim.com