에스원, AI 학교 안전패키지 확대…늘봄학교 공략

AI 핵심 요약beta
- 에스원이 6일 AI 기반 학교 안전 패키지를 전국 초중고에 확대 공급했다.
- 핵심 SVMS는 침입·폭력·화재 등 이상 징후를 실시간 감지하고 24시간 무인 감시를 지원했다.
- 비상벨·출동 인프라·안심 출결 서비스로 학교 보안 체계를 고도화할 계획이다.
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방학·늘봄학교 확산에 학교 안전 관리 수요 겨냥
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 에스원이 인공지능(AI) 기반 통합 보안 솔루션으로 교육시장 공략에 나섰다.
에스원은 AI 영상감시와 긴급 대응, 출결 관리 서비스를 결합한 '학교 안전 패키지'를 전국 초·중·고등학교에 확대 공급한다고 6일 밝혔다.
핵심인 'SVMS(Smart Video Management System)'는 AI 영상분석을 통해 침입, 배회, 화재, 폭력, 쓰러짐, 위험구역 진입 등 이상 징후를 실시간으로 감지해 관리자에게 즉시 알린다.
야간과 주말 등 관리 인력이 없는 시간에도 24시간 무인 감시 체계를 지원하는 것이 특징이다.
비상벨 서비스는 위급 상황 발생 시 에스원 관제센터와 즉시 연결돼 전국 100여 개 출동 거점의 긴급출동 요원을 현장에 신속히 투입한다.
'안심 출결 관리 서비스'는 학생이 스마트카드를 태그하면 학부모에게 등·하교 정보를 실시간으로 전달해 자녀 안전을 확인할 수 있도록 지원한다.
에스원은 AI 기술과 전국 단위 출동 인프라를 기반으로 학교 보안 체계를 고도화하고, 전국 초·중·고교를 대상으로 통합 보안 사업을 지속 확대해 나갈 계획이다.
syu@newspim.com