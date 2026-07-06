동양생명, 우리금융 편입 1주년 기념 '첫돌 페스타' 진행

AI 핵심 요약beta
- 동양생명이 6일 우리금융 편입 1주년 맞아 첫돌 페스타 진행했다
- 온라인 저축보험 가입·납입 고객에게 네이버페이 포인트를 지급한다
- 보험 보장 점검 상담 완료 고객에게 네이버페이 포인트 추가 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 우리금융그룹 편입 1주년을 맞아 이달 말까지 고객 감사 이벤트인 '첫돌 페스타'를 진행한다고 6일 밝혔다.
이번 이벤트는 동양생명의 우리금융그룹 자회사 편입 1주년을 기념하고, 그룹 통합 브랜드 가치를 알리기 위해 마련됐다. 이벤트는 온라인 저축보험 가입 이벤트와 보험 보장 점검 이벤트 등 두 가지로 진행된다.
먼저 동양생명은 온라인 저축보험 가입 고객을 대상으로 네이버페이 포인트를 제공한다. 이벤트 기간 동안 동양생명 온라인 보험 홈페이지에서 '(무)우리WON하는온라인더좋은저축보험'을 월 보험료 10만원 이상으로 가입하고 3회차 보험료까지 납입하면 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다.
'보험빈틈찾기 이벤트'도 진행된다. 동양생명 공식 홈페이지 또는 우리WON뱅킹 앱 내 첫돌 페스타 안내 배너를 통해 보험 가입 상담을 신청하고 보험 보장 점검을 완료하면 네이버페이 포인트 1만원을 받을 수 있다. 해당 혜택은 가입설계 및 상품소개에 동의한 고객에게 제공된다.
동양생명 관계자는 "우리금융그룹 편입 1주년을 맞아 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 우리금융그룹 일원으로 그룹사 간 시너지를 바탕으로 고객 중심의 금융 서비스를 강화해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com