삼성카드, 의료비 20% 할인 '삼성 iD SELECT UP 카드' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 의료·생활 영역 등 소비 패턴에 맞춰 혜택을 선택할 수 있는 '삼성 iD SELECT UP 카드'를 출시했다고 6일 밝혔다.

이 카드는 삼성카드 iD SELECT 라인업의 특화 서비스인 'SELECT 서비스'를 제공하는 것이 특징이다. 고객은 의료업종 20% 할인과 생활영역 10% 할인 중 원하는 혜택을 카드 발급 시 선택할 수 있으며, 이용 중에도 매월 혜택을 변경할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 의료·생활 영역 등 소비 패턴에 맞춰 혜택을 선택할 수 있는 '삼성 iD SELECT UP 카드'를 출시했다고 6일 밝혔다. [사진=삼성카드] 2026.07.06 yunyun@newspim.com

의료업종 할인을 선택하면 전월 이용실적에 따라 병·의원, 약국, 요양병원, 동물병원 등에서 이용한 금액의 20%를 할인받을 수 있다. 할인 한도는 최대 1만5000원이다.

생활영역 할인을 선택하면 전월 이용실적에 따라 보험, 주유, 이동통신 업종에서 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 한도는 최대 1만5000원이다.

기본 서비스도 제공된다. 전월 이용실적 조건 없이 국내 가맹점 0.5%, 할인점·온라인쇼핑몰 등 쇼핑 영역 1%, 골프·항공·면세점·철도·공연 등 여가 영역 2% 할인 혜택을 받을 수 있다. 해외수수료 할인도 제공된다.

병원·약국 업종에서는 2~3개월 무이자할부 혜택도 제공해 의료비 부담을 낮췄다.

'SELECT 서비스' 이용 방법과 혜택 가맹점 등 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지와 모니모 앱에서 확인할 수 있다. 연회비는 국내전용과 해외겸용(VISA) 모두 1만8000원이다.

삼성카드 관계자는 "'삼성 iD SELECT UP 카드'는 매달 달라지는 소비 패턴에 맞춰 의료비와 생활 영역 혜택을 직접 선택할 수 있고, 여가와 쇼핑 영역에서도 실속 있게 사용할 수 있는 카드"라며 "앞으로도 다양한 고객의 소비 패턴에 맞는 상품을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com