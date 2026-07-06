덕성여대, 한국법과학회 춘계학술대회…AI 시대 법과학 발전 방향 논의

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법과학·인공지능 융합 가능성 모색

학생 발표·행사 운영 참여도 이어져

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 덕성여자대학교는 지난달 26일 덕성아트홀에서 '제49회 한국법과학회 춘계학술대회'를 성료했다고 6일 밝혔다.

한국법과학회가 주최한 이번 학술대회는 'AI 시대의 법과학 STEP-UP'을 주제로 진행됐다. 전국 법과학 전문가와 학계 관계자들이 참석해 인공지능 시대 법과학의 발전 방향과 융합 가능성을 논의했다.

덕성여대 약대 한은영 교수와 연구원들. [사진=덕성여대]

행사는 덕성여대 중앙동아리 오케스트라 '모즈'의 개회 공연으로 시작됐다. 학생들의 연주는 학술대회 분위기를 돋우며 참석자들의 호응을 얻었다.

민재홍 덕성여대 총장은 축사에서 "법과학의 본질 위에 AI 기술을 접목하는 이번 논의가 미래의 도전을 기회로 바꾸는 중요한 전환점이 되기를 기대한다"고 말했다.

민 총장은 덕성여대가 추진하고 있는 'X+AI' 교육체계도 소개했다. 전공 역량에 인공지능을 접목해 미래형 창의 인재를 양성한다는 대학의 비전이 이번 학술대회 주제와 맞닿아 있다고 강조했다.

이번 학술대회에는 김진표 한국법과학회장, 이봉우 국립과학수사연구원장, 김태영 AI 팩토리 대표 등이 참석했다. 덕성여대 약학대학 한은영 교수는 한국법과학회 부회장으로서 대회 준비와 운영에 참여했다.

행사 개최 과정에서는 한국법과학회 변준석 총무이사가 장소 섭외와 운영 전반을 총괄했다. 덕성여대 약학대학 김미경 박사는 행사 운영을 맡아 학술대회 진행을 지원했다.

덕성여대 학생들의 참여도 이어졌다. 약학과 구원희 석사과정 학생은 구연발표상을 받아 연구 역량을 인정받았다. 박재의 학부생 등은 포스터 발표에 참여해 연구 성과를 공유했다.

또 약학과, 바이오공학전공, 불어불문학전공 학생과 연구원 10명은 학생 도우미로 참여해 행사 운영을 지원했다.

김 박사는 "직접 학술대회 운영에 참여하며 법과학 분야를 가까이에서 접할 수 있어 뜻깊었다"고 말했다.

덕성여대는 이번 학술대회를 통해 법과학과 AI 융합 분야에 대한 학문적 관심을 높이고 연구와 교육, 문화가 어우러지는 캠퍼스 역량을 알리는 계기가 됐다고 설명했다.

jane94@newspim.com