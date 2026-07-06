비보존 "VVZ-2471, 임상 2상서 고용량군 진통 효능 가능성 확인"

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대상포진 후 신경통 치료제 VVZ-2471, 위약군 대비 2배 이상 통증 감소

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 비보존제약 관계사 비보존은 경구용 비마약성 진통제 후보물질 'VVZ-2471'의 임상 2상에서 고용량군 중심 진통 효능 경향을 확인했다고 6일 밝혔다.

이번 임상 2상은 대상포진 후 신경통 환자를 대상으로 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 방식으로 진행됐다. 참가자들은 VVZ-2471 150밀리그램(mg)군, 100mg군 또는 위약군에 배정돼 1일 2회 약물을 복용했으며, 투약 4주째 통증강도 변화를 주요 평가지표로 삼았다.

회사에 따르면 고용량군은 투약 1주차부터 4주차까지 통증강도가 지속적으로 감소했다. 4주 투여 후 기저치 대비 40% 이상 통증 감소를 달성한 환자 비율은 32%로, 위약군 15%에 비해 약 2배 이상 높게 나타났다. 이는 대상포진 후 신경통 표준치료제인 프레가발린 1일 300mg 8주 투여 임상에서 보고된 반응환자 증가 폭과 유사한 수준이다.

비보존 로고. [사진=비보존]

VVZ-2471은 메타보트로픽 글루타메이트수용체(mGluR5) 및 세로토닌 수용체 2A형(5-HT2A)을 동시에 조절하는 이중 작용 기전을 가진 경구용 비마약성 진통제다.

안전성 측면에서 VVZ-2471은 중대한 우려가 확인되지 않았다. 4주 반복 투여 시 관찰된 이상반응은 임상 1상과 유사한 양상을 보였으며, 경미한 현기증 또는 오심 등이 주로 보고됐다.

비보존 관계자는 "이번 임상 2상은 군당 약 30명 규모의 탐색적 임상시험이라는 점을 고려할 때 의미 있는 결과"라며 "확증적 임상 3상에서 일반적으로 적용되는 군당 150명 이상의 환자 수를 가정할 경우 고용량군은 통계적 유의성에 도달할 수 있을 것으로 분석된다"고 말했다.

회사는 "VVZ-2471을 대상포진 후 신경통을 포함한 만성 신경병증성 통증과 약물중독 치료 영역을 겨냥한 차세대 경구용 신약후보물질로 개발할 계획"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com