에어프레미아, 최대 90% 할인 항공권 푼다

AI 핵심 요약beta
- 에어프레미아가 7월 6일부터 19일까지 최대 90% 할인 프로모션을 진행했다
- 아시아·미주 노선 이코노미·와이드 프리미엄 항공권을 유류할증료·공항료 포함 초특가로 판매했다
- 초특가 소진 시 할인코드로 최대 15% 추가 할인 가능하며 아시아는 6일부터, 미주는 9일부터 내년까지 탑승 가능했다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어프레미아가 7월 6일부터 19일까지 연중 최대 규모의 할인 프로모션을 진행한다. 최대 90% 할인된 항공권을 판매한다.
아시아 노선 항공권은 6일 오전 10시부터, 미주 노선은 9일 오전 10시부터 판매된다. 인천 출발 기준으로 유류할증료와 공항시설사용료를 포함한 왕복 총액이다.
이코노미 클래스는 나리타 20만1800원, 방콕 38만7900원, 홍콩 27만5600원, LA 91만2900원, 뉴욕 100만7300원, 샌프란시스코 83만2900원, 호놀룰루 67만9900원, 워싱턴D.C. 115만7300원부터 구매할 수 있다. 와이드 프리미엄 클래스는 나리타 32만1800원, 방콕 60만7900원, 홍콩 38만5600원, LA 148만2900원, 뉴욕 175만7300원, 샌프란시스코 138만2900원, 호놀룰루 122만9900원, 워싱턴D.C. 215만7300원부터다.
초특가 항공권이 소진되면 할인코드 'PRMS15'를 입력해 항공운임의 최대 15%를 할인받을 수 있다. 예매는 홈페이지와 모바일 앱, 여행사 등에서 가능하며, 한정 수량으로 운영돼 조기 마감될 수 있다.
탑승기간은 아시아 노선의 경우 6일부터 내년 3월 27일까지다. 미주 노선 중 LA·뉴욕·샌프란시스코는 9일부터 내년 4월 30일까지, 호놀룰루와 워싱턴D.C.는 내년 2월 28일까지 이용할 수 있다.
yuniya@newspim.com