전북도청사 전면 개방…평일 오전 8시~오후 6시 자유 방문

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민선 9기 핵심 가치 '도민주권 전북시대' 실현...열린 청사 운영

훈령 개정 절차 착수, 출입증 발급 폐지...청원경찰 안내·순찰 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 민선 9기 핵심 가치인 '도민주권 전북시대' 실현을 위해 도청 청사를 전면 개방하기로 하고 관련 훈령 개정 절차에 착수했다고 6일 밝혔다.

이원택 도지사는 간부회의에서 "도민이 도청을 방문할 때 신분증을 맡기고 출입증을 발급받는 절차 때문에 청사가 폐쇄적이라는 인식이 있다"며 "도청사부터 도민 중심의 행정서비스 공간으로 탈바꿈해야 한다"고 강조했다.

이원택 전북지사[사진=뉴스핌DB] 2026.07.06 lbs0964@newspim.com

이어 "도민들이 불편 없이 자유롭게 청사를 방문할 수 있도록 근무시간 중 청사 개방 방안을 조속히 마련하라"고 지시했다.

도는 훈령 개정이 완료되는 대로 다음 달부터 평일 오전 8시부터 오후 6시까지 도민이 자유롭게 부서를 방문할 수 있도록 운영할 계획이다.

현재는 외부인이 청사를 출입할 때 방문신청서를 작성하고 신분증 제시와 보관, 방문 목적 확인 후 방문증을 발급받아야 한다. 방문을 마치면 방문증을 반납하도록 규정돼 있다.

도는 청사 개방과 함께 보안 공백을 막기 위한 보완책도 마련한다. 청원경찰의 역할을 신분증 확인과 방문증 발급 중심에서 시설 안내 중심으로 전환하고 주요 통제구역 순찰을 강화할 방침이다.

전북자치도는 이번 청사 개방이 도민을 도정의 중심에 두겠다는 민선 9기의 의지를 보여주는 첫걸음이자 도청이 행정업무 공간을 넘어 도민과 소통하는 열린 공간으로 거듭나는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이원택 도지사는 "도민주권은 청사 문턱을 낮추는 작은 실천에서 시작된다"며 "이번 개방이 형식에 그치지 않도록 후속 조치도 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com