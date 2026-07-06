코웨이, 비렉스 AI 영상 공모전 개최…"총상금 2000만원"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 30일까지 작품 접수

수상작, 브랜드 캠페인에 활용

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 코웨이가 생성형 AI(인공지능)를 활용해 자사 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스(BEREX)를 주제로 한 영상 공모전을 연다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 코웨이와 AI 미디어테크 기업 스튜디오프리윌루전과 AI 콘텐츠 플랫폼 AI-Kive가 공동 주관한다. 생성형 AI를 활용해 영상을 제작할 수 있는 만 14세 이상이면 누구나 참여할 수 있다.

[사진=코웨이]

공모 주제는 비렉스 대표 제품인 'R7 스트레칭 모션베드'와 안마의자 '페블체어2' 등 두 가지다. 'R7 스트레칭 모션베드' 부문은 모션 기능과 맞춤형 허리 스트레칭 기능을 결합한 비렉스의 숙면 테크놀로지를 직관적으로 표현하면 된다. '페블체어2' 부문은 감각적인 실루엣과 6가지 색상 라인업이 공간에 자연스럽게 어우러지는 미적 비주얼을 창의적으로 표현하면 된다.

지원 분야는 가로형 AI 영상 광고와 세로형 AI 숏폼 두 가지다. 영상 광고는 30초 분량, 숏폼은 10초 이상 1분 미만으로 제작해야 하며 모든 영상은 생성형 AI를 기반으로 제작하고 AI 제작 고지 문구를 표기해야 한다.

접수기간은 이달 30일까지이며, AI-Kive 공식 홈페이지에 정해진 규격과 형식에 맞춰 작품을 제출하면 된다. 출품은 제품 주제·형식별로 각 1편씩 최대 4편까지 가능하다.

공모전 총상금은 2000만 원 규모다. 종합 대상 1편에는 1000만원의 상금을 수여하며, 부문별 최우수상 4편에는 각각 200만원, 우수상 4편에는 각각 50만원을 시상한다.

수상작은 코웨이 공식 인스타그램과 유튜브 등 브랜드 캠페인 콘텐츠로 활용될 예정이며, 우수 참가자에게는 스튜디오프리윌루전 인턴십 기회도 제공한다.

최종 수상작은 심사위원 평가(80%)와 관객 평가(20%)를 합산해 선정한다. 공모전에 대한 상세 내용은 AI-Kive 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

[AI Q&A]

Q1. 이번 '비렉스 AI 영상 광고·숏폼 공모전'의 목표와 콘셉트는 무엇인가요?

A1. 비렉스의 슬립·힐링케어 브랜드 가치를 생성형 AI로 새롭게 표현하는 공모전으로, 다양한 크리에이터의 창의적인 아이디어를 통해 R7 스트레칭 모션베드와 페블체어2의 특징을 감각적으로 보여줄 콘텐츠를 발굴하는 것이 목표입니다.

Q2. 누가 참여할 수 있고, 어떤 주제로 영상을 만들어야 하나요?

A2. 생성형 AI를 활용해 영상을 제작할 수 있는 만 14세 이상이면 누구나 참여할 수 있으며, 주제는 비렉스의 R7 스트레칭 모션베드와 안마의자 페블체어2 두 가지입니다. R7은 '숙면 테크놀로지와 허리 스트레칭 기능'을 직관적으로, 페블체어2는 '6가지 색상과 실루엣이 공간과 어우러지는 미적 비주얼'을 창의적으로 표현해야 합니다.

Q3. 출품 가능한 영상 형식·분량과 제작 조건은 어떻게 되나요?

A3. 가로형 AI 영상 광고(30초 분량)와 세로형 AI 숏폼(10초 이상 1분 미만) 두 분야가 있으며, 모든 작품은 생성형 AI 기반으로 제작해야 하고 영상 안에 AI로 제작됐다는 고지 문구를 표기해야 합니다. 제품·형식별로 각 1편씩 최대 4편까지 제출할 수 있습니다.

Q4. 접수 기간과 상금 규모, 시상 구조는 어떻게 되나요?

A4. 접수는 7월 30일까지 AI-Kive 공식 홈페이지를 통해 이루어지며, 총상금은 2,000만 원 규모입니다. 종합 대상 1편에 1,000만 원, 부문별 최우수상 4편에 각 200만 원, 우수상 4편에 각 50만 원이 수여됩니다.

Q5. 수상작에는 어떤 추가 기회와 활용 계획이 있나요?

A5. 수상작은 코웨이 공식 인스타그램·유튜브 등 실제 브랜드 캠페인 콘텐츠로 활용되며, 우수 참가자에게는 AI 미디어테크 기업 스튜디오프리윌루전 인턴십 기회도 제공됩니다. 최종 수상작은 심사위원 평가 80%와 관객 평가 20%를 합산해 선정됩니다.

stpoemseok@newspim.com