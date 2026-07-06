전남광주통합특별시 농산어촌개발 7곳 선정 전국 최다 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

순천 황전면·월등면, 곡성 죽곡면·목사동면, 무안 몽탄면, 함평 손불면

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 농식품부 공모에서 전국 최다 7곳이 선정되며 농촌 생활 SOC 확충 기반이 마련됐다.

전남광주통합특별시는 농림축산식품부의 '2027년 일반농산어촌개발사업' 공모 결과 전국 15개 지구 중 7개 지구가 선정됐다고 6일 밝혔다. 전국 최다 규모다.

장흥군 관산읍 전경. [사진=전남광주통합특별시] 2026.07.06 ej7648@newspim.com

일반농산어촌개발사업은 농촌의 문화·복지·돌봄·여가 등 기초생활서비스를 확충하고 중심지와 배후마을을 연계해 정주여건과 삶의 질을 높이기 위해 마련됐다.

이번 공모에서 농촌중심지활성화사업에는 장흥 관산읍이 포함됐다. 기초생활거점조성사업에는 순천 황전면·월등면, 곡성 죽곡면·목사동면, 무안 몽탄면, 함평 손불면 등 6개 지구가 선정됐다.

농식품부는 2027년부터 5년간 농촌중심지활성화사업에 지구당 최대 150억 원, 기초생활거점조성사업은 1단계 최대 60억 원, 2단계 최대 20억 원을 지원할 계획이다.

장흥 관산읍은 전국에서 유일하게 농촌중심지활성화사업에 선정됐다. 고령화율 49.5%와 기초 인프라 부족 문제 해소를 위해 행정복지센터와 문화복지시설을 통합한 복합센터를 조성하고 원스톱 행정서비스와 생애주기별 건강 증진 공간을 구축할 예정이다.

기초생활거점조성사업 1단계 대상인 순천 황전면·월등면, 곡성 죽곡면, 함평 손불면은 생활 SOC 복합센터 조성과 지역 맞춤형 프로그램 운영에 나선다. 2단계 대상인 곡성 목사동면과 무안 몽탄면은 배후마을 중심 생활서비스 전달체계를 구축한다.

전남광주통합특별시는 이번 선정 결과를 바탕으로 농촌 생활서비스 기반을 확충하고 지속가능한 정주환경 조성과 지역 활력 제고에 나설 방침이다.

김현미 전남광주통합특별시 농업정책과장은 "지역 여건 분석과 주민 의견을 반영한 결과"라며 "사업이 차질 없이 추진되도록 지원해 체감형 생활서비스를 확대하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com