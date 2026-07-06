벤츠 사회공헌위, 모바일 아카데미 우수생 '독일 본사 탐방' 지원

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 6일 자동차 인재 육성 산학협력 우수 수료생에게 독일 본사 탐방 기회를 제공했다고 밝혔다
- 우수 수료생 9명은 6월 28일부터 5박 7일간 독일 공장·트레이닝 센터·박물관 등을 견학하며 미래 자동차 생산 시스템을 살펴봤다
- 2014년 출범한 모바일 아카데미는 국내 자동차 특성화대 학생 1500명을 교육했고 이 중 180여명에게 독일 탐방 기회를 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 자동차 분야 인재 육성을 위한 산학협력 프로그램 우수 수료생에게 독일 본사 탐방 기회를 제공했다.
메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 제19기 '모바일 아카데미' 우수 수료생 9명을 대상으로 지난달 28일부터 5박 7일간 독일 본사 탐방 프로그램을 진행했다고 6일 밝혔다.
참가 학생들은 독일 진델핑겐 공장 단지 내 스마트 공장 '팩토리 56'을 방문해 전기차와 하이브리드 차량을 하나의 생산 라인에서 유연하게 생산하는 시스템을 살펴봤다. 또 글로벌 트레이닝 센터와 메르세데스-벤츠 박물관, 메르세데스-AMG 아팔터바흐 공장을 견학했다.
모바일 아카데미는 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 국내 자동차 특성화 대학 학생들에게 선진 기술 교육과 글로벌 비전을 제공하는 산학협력 프로그램이다. 2014년 출범 이후 약 1500명의 수료생을 배출했으며, 180여명의 우수 수료생에게 독일 본사 탐방 기회를 제공했다.
이상국 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 위원은 "학생들이 글로벌 생산 및 교육 현장을 직접 경험하며 미래 자동차 산업에 대한 이해를 넓히는 뜻깊은 기회"라며 "전문성과 글로벌 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com