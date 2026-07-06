군산 중앙동2구역 도시재생 공모 선정…264억 투입

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국토부 지역특화형 사업 선정, 국비 150억 확보…2029년까지 추진

공실상가 활용·청년·시니어 창업 지원·문화공간 조성...원도심 활력 회복

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 국토부가 주관한 2026년 상반기 도시재생 신규사업 공모에서 중앙동2구역 도시재생활성화지역이 지역특화형 사업에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 인구 감소와 산업구조 변화 등으로 쇠퇴한 지역을 경제·사회·물리적 측면에서 종합적으로 개선하는 도시재생사업의 하나로 지역의 역사와 문화, 산업 등 고유 자산을 활용해 지역 특성에 맞는 재생을 추진하는 것이 핵심이다.

중앙동2구역 지역특화 도시재생사업 종합계획도[사진=군산시]2026.07.06 lbs0964@newspim.com

군산시는 중앙동 주민센터 일대 원도심의 공실 상가를 줄이고 상권을 회복하기 위해 '뉴스타트업 챌린지 군산 로컬타운 조성' 사업을 마련했다. 창업 기반 조성과 창업 활성화, 창업 확대를 단계적으로 추진하는 전략이 이번 공모 선정으로 이어졌다.

사업에는 국비 150억 원을 포함한 총사업비 264억 원이 투입되며 2026년부터 2029년까지 4년간 추진된다. 시는 창업 지원 플랫폼을 구축하고 공실 상가를 활용한 상생협력상가를 운영해 건물주와 예비 창업자의 협력 기반을 마련할 계획이다.

청년과 시니어를 대상으로 취업·창업 교육관과 명장기술전수센터도 조성해 기존 상인의 기술과 청년 창업가의 디지털 역량을 연계하는 프로그램을 운영한다.

또 로컬타운 거리 경관 개선, 문화광장 조성, 거리축제 개최 등을 통해 유동인구를 확대하고 원도심 상권에 활력을 불어넣을 방침이다.

김영랑 군산시 도시재생과장은 "민선 9기 시정 방향에 맞는 첫 소상공인 지원사업인 만큼 중앙동의 복고 감성을 살린 군산형 지역특화 전략으로 원도심에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com