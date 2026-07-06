토요타 올 뉴 RAV4, 자동차기자협회 '7월의 차' 선정

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타의 6세대 올 뉴 RAV4가 한국자동차기자협회가 선정하는 '7월의 차'에 올랐다.

토요타 올 뉴 RAV4. [사진=이찬우 기자]

한국자동차기자협회는 지난달 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 심사한 결과 토요타 올 뉴 RAV4를 7월의 차로 선정했다고 6일 밝혔다.

후보에는 아우디 더 뉴 Q3, 토요타 올 뉴 RAV4, 포드 올-뉴 익스페디션이 올랐다. 올 뉴 RAV4는 70점 만점 중 56점을 받아 최종 선정됐다.

올 뉴 RAV4는 주행 성능 및 에너지 효율성, 안전·첨단 주행 기술, 종합 상품성 및 구매 매력도 부문에서 각각 10점 만점 중 8.3점을 받았다. 디자인 및 감성 품질, 가격 경쟁력 및 상품 가치 부문에서는 8점을 기록했다.

원선웅 올해의 차 선정위원장은 "6세대 올 뉴 RAV4는 토요타의 멀티패스웨이 전동화 전략이 도달한 완성도를 보여주는 모델"이라며 "출력과 효율을 동시에 잡은 하이브리드 시스템과 개선된 정숙성이 돋보인다"고 평가했다.

이어 "국내 PHEV 시장에서 77km의 EV 주행거리와 50kW 급속 충전 기능은 친환경 SUV 시장에 새로운 패러다임을 제시한다"고 말했다.

7월의 차로 선정된 올 뉴 RAV4는 대한민국 올해의 차 전반기 및 후반기 심사를 거치지 않고 최종 심사 1라운드에 직행한다.

chanw@newspim.com