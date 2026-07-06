오송 참사 3주기…충북도 "열흘간 추모 기간 운영"

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리본 패용·묵념 의례화... "기억 넘어 안전으로"

신용한 지사, 시청에 마련된 시민분향소 찾아 헌화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 오송 지하차도 참사 3주기를 맞아 전 도민이 참여하는 추모주간을 운영한다.

충북도는 6일부터 15일까지 열흘간 '오송 지하차도 참사 3주기 추모주간'을 운영한다고 밝혔다.

6일 신용한 충북지사가 청주시 임시청사에 마련된 오송참사 시민분향소를 찾아 헌화하고 있다. [사진=충북도] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

참사 희생자를 기리고 유가족을 위로하는 동시에 도 전반에 걸쳐 차분하고 엄숙한 분위기를 조성하겠다는 취지다.

추모주간 첫날인 6일 신용한 지사는 청주시청 임시청사에 마련된 시민분향소를 찾아 헌화했다. 이어 열린 직원 조회에서는 "공직자들이 먼저 솔선수범해 경건한 자세로 업무에 임해야 한다"며 "전 도민이 함께하는 뜻깊은 추모 기간이 되도록 해달라"고 당부했다.

도는 추모 기간 동안 전 직원이 추모 리본을 패용하고 각종 회의와 행사 시작 전 묵념을 실시하기로 했다. 음주를 동반한 회식이나 유흥도 자제하도록 권고했다. 형식적 조치에 그치지 않고 공직 분위기 전반을 '애도 모드'로 전환하겠다는 의미다.

추모 분위기는 도청에 국한되지 않는다. 충북도는 도내 11개 시·군과 유관기관, 민간단체에 현수막 게시 등 자발적 참여를 요청했다.

신용한 충북지사가 오송참사 시민분향소를 찾아 방명록를 작성하고 있다. [사진=충북도] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

공식 홈페이지에도 3주기 추모 안내 문구를 게시해 도민 참여를 유도할 계획이다. 행정 중심의 추모를 넘어 지역사회 전반으로 확산시키려는 시도다.

3주기 당일인 15일에는 도청 대회의실에서 공식 추모행사가 열린다. 행정안전부와 충북도, 청주시가 유가족·생존자협의회 및 시민대책위원회와 공동 주관하며 '오송의 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일'을 주제로 진행된다.

이번 추모주간 운영은 '기억의 정치'와 '책임의 행정' 사이에서 지방정부의 역할을 다시 묻는 계기라는 평가가 나온다. 참사 이후 반복된 재난 대응 논란 속에서 단순한 추모를 넘어 제도 개선과 안전 시스템 강화로 이어질 수 있을지가 관건이다.

신 지사는 "안타까운 희생을 영원히 잊지 않고 더 안전한 충북을 만들겠다는 다짐의 시간"이라며 "도민들도 한마음으로 추모에 동참해 달라"고 말했다.

baek3413@newspim.com