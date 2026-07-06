볼보코리아, 인증 중고차 '볼보 셀렉트 대전 전시장' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 볼보자동차코리아가 6일 대전 유성구에 중부권 최초 공식 인증 중고차 전시장을 열었다.
- 새 전시장에는 최대 11대 전시, 34대 주차공간과 상담 라운지·충전기를 갖춰 원스톱 서비스를 제공한다.
- 6년·12만km 미만 차량만 판매하며 무상 보증 수리와 긴급 출동 서비스로 신차 수준의 프리미엄 서비스를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보자동차코리아가 대전·세종·충청권 고객을 위한 공식 인증 중고차 전시장을 새롭게 열었다.
볼보자동차코리아는 대전 유성구 볼보 대전 전시장 3층에 '볼보 셀렉트 대전 전시장'을 오픈했다고 6일 밝혔다.
이번 전시장은 중부권 최초의 볼보 공식 인증 중고차 전시장이다. 최대 11대의 인증 중고차를 전시할 수 있으며, 신차 비교와 차량 점검, 서비스 이용까지 한 공간에서 가능하도록 구성했다.
전시장에는 총 34대 규모의 주차 공간과 고객 상담 라운지, 전기차 고객을 위한 급속·완속 충전기도 마련됐다. 대전·세종·충청 지역 고객들이 수도권까지 이동하지 않고도 볼보 인증 중고차를 경험할 수 있게 됐다.
볼보 셀렉트는 최초 등록일 기준 6년 또는 주행거리 12만km 미만 차량 중 공식 서비스센터에서 180가지 기술·품질 검사를 통과한 차량만 판매한다. 1년 또는 2만km 무상 보증 수리와 3년 또는 6만km 기준 24시간 긴급 출동 서비스도 제공한다.
이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "대전·세종·충청권 고객들에게 볼보만의 엄격한 품질 기준을 충족한 인증 중고차를 직접 선보이게 됐다"며 "인증 중고차에서도 신차 구매와 같은 프리미엄 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com