BMW코리아, 16일까지 여름맞이 얼리버드 프로모션

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아가 6일 여름 휴가철 맞아 7월 구매 고객 대상 'BMW 여름맞이 얼리버드 프로모션'을 진행했다
- 16일까지 BMW 차량 구매·등록 고객에게 BMW 밴티지 코인 50만원을 추가 지급하고 전 차종 중 전기차 일부는 제외했다
- 지급 코인은 밴티지 앱·전시장·서비스센터 등에서 현금처럼 쓸 수 있고 조이몰·항공 마일리지·세차 등 70여 제휴 서비스에 활용할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 여름 휴가철을 맞아 7월 차량 구매 고객을 대상으로 'BMW 여름맞이 얼리버드 프로모션'을 진행한다.
BMW코리아는 오는 16일까지 BMW 차량을 구매하고 등록한 고객에게 BMW 밴티지 코인 50만원을 추가 지급한다고 6일 밝혔다.
대상 모델은 BMW iX1, iX2, iX3, i4를 제외한 BMW 전 차종이다. 지급받은 코인은 BMW 밴티지 앱을 비롯해 전국 BMW 공식 딜러 전시장과 서비스센터, BMW 드라이빙 센터에서 현금처럼 사용할 수 있다.
BMW 밴티지 앱 내 조이몰에서는 BMW 라이프스타일 제품을 구매할 수 있다. 대한항공 스카이패스 마일리지 전환, 프리미엄 세차 서비스 등 70여개 제휴사의 제품과 서비스 이용도 가능하다.
BMW 밴티지는 BMW 코인 생태계를 기반으로 모빌리티, 여행, 문화 등 라이프스타일 서비스를 제공하는 플랫폼이다. BMW 고객뿐 아니라 누구나 가입할 수 있으며, 등급별 맞춤 혜택을 제공한다.
chanw@newspim.com