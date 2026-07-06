AI로 여는 항공보안 미래…8일부터 항공보안주간 개최

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국토부·국정원·경찰청 공동 주최

전국 공항서 체험·경연·전문가 세미나 진행

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전국 공항과 국립항공박물관에서 항공보안의 중요성을 알리는 행사가 열린다.

캐세이 퍼시픽 항공기 [사진=블룸버그]

6일 국토교통부는 이달 8~10일 국립항공박물관과 인천, 김포 등 전국 공항에서 '2026 항공보안주간'을 개최한다고 밝혔다.

올해 2회째를 맞는 항공보안주간은 '국민과 함께 만드는 항공보안-AI 기반 첨단기술과 국민참여로 여는 안전한 하늘길'을 주제로 열린다. 항공보안 기술의 미래를 공유하고 항공보안 문화를 확산하는 한편 항공보안업계 종사자의 자긍심을 높이고자 한다. 국민 참여·체험·홍보, 항공보안 종사자 경연, 전문가 학술교류 등 프로그램으로 구성됐다.

이번 행사는 국토부와 국가정보원, 경찰청이 공동 주최하고 한국공항공사, 인천국제공항공사, 한국교통안전공단, 항공보안협회, 항공보안학회가 공동 주관한다. 한국항공협회도 후원기관으로 참여한다.

개막식은 오는 8일 오전 10시 국립항공박물관에서 열린다. 항공보안 관계기관과 항공업계, 항공보안 종사자 등 120여명이 참석한 가운데 홍지선 국토부 제2차관의 개회사로 행사의 시작을 알린다.

국회에서는 맹성규 전 국토교통위원회 위원장, 복기왕 국토교통위원회 간사, 김희정 의원이 축사를 전한다. 미국 항공보안청도 한미 항공보안 협력의 중요성과 양국 간 공조체계 강화에 대한 감사의 뜻을 전할 예정이다.

개막식에서는 박재완 한국항공보안협회장의 기조연설과 항공보안 공로자 시상도 진행된다. 개막식 이후 홍지선 제2차관 등 주요 참석자들은 국립항공박물관에 마련된 항공보안장비 전시·체험공간과 항공보안 취업설명회 부스를 둘러본다. 그 다음으로 김포공항 보안검색 현장을 찾아 근무 중인 보안검색요원을 격려할 예정이다.

국민 참여·체험·홍보 프로그램으로는 차세대 K-항공보안 기술을 확인할 수 있는 항공보안장비 전시·체험 프로그램과 항공보안 인식 확산을 위한 홍보 캠페인, 항공보안 직종 취업설명회 등이 운영된다.

8일 국립항공박물관에서는 항공보안협회 주관으로 AI 기반 양방향 X선 검색장비와 불법 드론 대응용 드론탐지레이더 등 8개 업체·기관의 첨단 항공보안 장비 14종이 전시된다. 공항공사는 폭발물 처리 때 착용하는 방폭복과 방폭헬멧, 보안검색장비인 핸드스캐너 등을 국민이 직접 착용하거나 사용해볼 수 있는 항공보안장비 체험존을 운영한다.

9일에는 항공보안협회 주관으로 국민이 직접 기획·제작한 항공보안 홍보 콘텐츠 공모전 시상식이 열린다. 수상작은 국립항공박물관에서 직접 감상할 수 있도록 운영된다.

항공보안 문화 확산을 위한 홍보 캠페인도 8일부터 10일까지 전국 공항에서 진행된다. 한국교통안전공단(TS)은 인천국제공항 제1여객터미널에서 '오늘도 무사GO' 캠페인을 운영한다. 이를 통해 항공기 내 반입금지 물품, 보안검색 협조 요령, 불법방해행위 예방 등 국민이 일상에서 실천할 수 있는 항공보안 수칙을 알릴 예정이다. 공항공사도 14개 공항에서 항공보안문화 확산 캠페인을 추진한다.

같은 기간 국립항공박물관에서는 한국항공협회 주관으로 항공보안 취업설명회가 열린다. 설명회에서는 보안검색요원, 항공경비요원 등 항공보안 관련 분야 직무 소개와 1:1 취업 상담이 진행돼 미래 항공보안 인재의 진로 탐색을 지원한다.

항공보안 전문가들이 미래 전략을 논의하는 세미나와 포럼도 함께 열린다. 8일 국립항공박물관에서는 인천국제공항공사 주관 글로벌 항공보안 세미나가 개최된다. 이 자리에서는 ▲주요 국가의 항공보안 정책 동향 ▲선진 공항의 보안기술 활용 사례 ▲AI 기반 첨단장비 도입에 따른 운영 변화와 국제협력 과제 등이 논의될 예정이다.

7월 9일에는 항공보안협회 주관 미래항공보안포럼이 열린다. 포럼에서는 안티드론, AI 등 첨단기술 융합 보안검색장비 고도화와 항공 보안문화 확산 등 미래 항공보안 정책 방향에 대한 논의가 이어진다.

항공보안 요원들의 실전 역량을 높이고 자긍심을 다지는 경연 프로그램도 마련됐다. 8일 인천공항 실내사격장에서는 사격왕 선발대회가 개최된다. 항공보안 종사자와 공항경비 관련 인력의 현장 대응 역량을 점검하고 비상상황 대응체계의 중요성을 되새기는 계기가 될 것으로 기대된다.

10일 인천공항 항공교육원에서는 항공보안경진대회가 열린다. 보안검색, 화물검색, 항공경비 등 현장 업무 역량을 겨루는 이번 대회는 종사자의 실무능력을 높이고 우수사례를 공유하는 장으로 운영된다.

홍 차관은 "이번 2026 항공보안주간은 한국 항공보안의 성과를 공유하고 미래 발전방향을 모색하는 자리이자, 국민이 항공보안의 중요성과 내용을 보다 쉽게 이해하고 공감대를 넓히는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "정부는 국산 첨단 보안장비 산업을 육성하고, 항공보안 문화 확산을 지속적으로 추진해 우리나라의 항공보안 정책이 국제사회에서 모범사례로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 2026 항공보안주간은 언제 어디서 열리나요?

A. 2026 항공보안주간은 이달 8일부터 10일까지 국립항공박물관과 인천, 김포 등 전국 공항에서 열립니다. 올해 2회째로, 항공보안 기술과 문화를 국민에게 알리기 위한 행사입니다.

Q. 올해 항공보안주간의 주제는 무엇인가요?

A. 올해 주제는 '국민과 함께 만드는 항공보안-AI 기반 첨단기술과 국민참여로 여는 안전한 하늘길'입니다. AI 기반 첨단 보안기술과 국민 참여를 통해 항공보안 문화를 확산하는 데 초점이 맞춰졌습니다.

Q. 개막식은 언제 열리고 누가 참석하나요?

A. 개막식은 오는 8일 오전 10시 국립항공박물관에서 열립니다. 항공보안 관계기관, 항공업계, 항공보안 종사자 등 120여명이 참석하며 홍지선 국토부 제2차관이 개회사를 합니다.

Q. 국민이 참여할 수 있는 프로그램은 무엇인가요?

A. 항공보안장비 전시·체험 프로그램, 항공보안 홍보 캠페인, 항공보안 취업설명회 등이 운영됩니다. AI 기반 양방향 X선 검색장비, 드론탐지레이더 등 첨단 장비 전시와 방폭복·핸드스캐너 체험도 마련됩니다.

Q. 항공보안 종사자를 위한 프로그램도 있나요?

A. 항공보안 종사자의 역량 강화를 위한 사격왕 선발대회와 항공보안경진대회가 열립니다. 보안검색, 화물검색, 항공경비 등 현장 업무 역량을 겨루고 우수사례를 공유하는 자리로 운영됩니다.

chulsoofriend@newspim.com