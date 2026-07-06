전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.06 (월)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

AI로 여는 항공보안 미래…8일부터 항공보안주간 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국토교통부는 6일 8~10일 항공보안주간을 전국 공항과 국립항공박물관에서 개최한다고 밝혔다.
  • 행사에서는 AI 기반 첨단 보안장비 전시·체험, 취업설명회, 홍보캠페인과 더불어 세미나·포럼을 통해 미래 항공보안 정책과 기술을 논의한다.
  • 사격왕 선발대회·항공보안경진대회 등으로 종사자 역량과 자긍심을 높이고 정부는 국산 첨단장비 산업 육성과 보안문화 확산을 추진하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부·국정원·경찰청 공동 주최
전국 공항서 체험·경연·전문가 세미나 진행

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전국 공항과 국립항공박물관에서 항공보안의 중요성을 알리는 행사가 열린다.

캐세이 퍼시픽 항공기 [사진=블룸버그]

6일 국토교통부는 이달 8~10일 국립항공박물관과 인천, 김포 등 전국 공항에서 '2026 항공보안주간'을 개최한다고 밝혔다.

올해 2회째를 맞는 항공보안주간은 '국민과 함께 만드는 항공보안-AI 기반 첨단기술과 국민참여로 여는 안전한 하늘길'을 주제로 열린다. 항공보안 기술의 미래를 공유하고 항공보안 문화를 확산하는 한편 항공보안업계 종사자의 자긍심을 높이고자 한다. 국민 참여·체험·홍보, 항공보안 종사자 경연, 전문가 학술교류 등 프로그램으로 구성됐다.

이번 행사는 국토부와 국가정보원, 경찰청이 공동 주최하고 한국공항공사, 인천국제공항공사, 한국교통안전공단, 항공보안협회, 항공보안학회가 공동 주관한다. 한국항공협회도 후원기관으로 참여한다.

개막식은 오는 8일 오전 10시 국립항공박물관에서 열린다. 항공보안 관계기관과 항공업계, 항공보안 종사자 등 120여명이 참석한 가운데 홍지선 국토부 제2차관의 개회사로 행사의 시작을 알린다.

국회에서는 맹성규 전 국토교통위원회 위원장, 복기왕 국토교통위원회 간사, 김희정 의원이 축사를 전한다. 미국 항공보안청도 한미 항공보안 협력의 중요성과 양국 간 공조체계 강화에 대한 감사의 뜻을 전할 예정이다.

개막식에서는 박재완 한국항공보안협회장의 기조연설과 항공보안 공로자 시상도 진행된다. 개막식 이후 홍지선 제2차관 등 주요 참석자들은 국립항공박물관에 마련된 항공보안장비 전시·체험공간과 항공보안 취업설명회 부스를 둘러본다. 그 다음으로 김포공항 보안검색 현장을 찾아 근무 중인 보안검색요원을 격려할 예정이다.

국민 참여·체험·홍보 프로그램으로는 차세대 K-항공보안 기술을 확인할 수 있는 항공보안장비 전시·체험 프로그램과 항공보안 인식 확산을 위한 홍보 캠페인, 항공보안 직종 취업설명회 등이 운영된다.

8일 국립항공박물관에서는 항공보안협회 주관으로 AI 기반 양방향 X선 검색장비와 불법 드론 대응용 드론탐지레이더 등 8개 업체·기관의 첨단 항공보안 장비 14종이 전시된다. 공항공사는 폭발물 처리 때 착용하는 방폭복과 방폭헬멧, 보안검색장비인 핸드스캐너 등을 국민이 직접 착용하거나 사용해볼 수 있는 항공보안장비 체험존을 운영한다.

9일에는 항공보안협회 주관으로 국민이 직접 기획·제작한 항공보안 홍보 콘텐츠 공모전 시상식이 열린다. 수상작은 국립항공박물관에서 직접 감상할 수 있도록 운영된다.

항공보안 문화 확산을 위한 홍보 캠페인도 8일부터 10일까지 전국 공항에서 진행된다. 한국교통안전공단(TS)은 인천국제공항 제1여객터미널에서 '오늘도 무사GO' 캠페인을 운영한다. 이를 통해 항공기 내 반입금지 물품, 보안검색 협조 요령, 불법방해행위 예방 등 국민이 일상에서 실천할 수 있는 항공보안 수칙을 알릴 예정이다. 공항공사도 14개 공항에서 항공보안문화 확산 캠페인을 추진한다.

같은 기간 국립항공박물관에서는 한국항공협회 주관으로 항공보안 취업설명회가 열린다. 설명회에서는 보안검색요원, 항공경비요원 등 항공보안 관련 분야 직무 소개와 1:1 취업 상담이 진행돼 미래 항공보안 인재의 진로 탐색을 지원한다.

항공보안 전문가들이 미래 전략을 논의하는 세미나와 포럼도 함께 열린다. 8일 국립항공박물관에서는 인천국제공항공사 주관 글로벌 항공보안 세미나가 개최된다. 이 자리에서는 ▲주요 국가의 항공보안 정책 동향 ▲선진 공항의 보안기술 활용 사례 ▲AI 기반 첨단장비 도입에 따른 운영 변화와 국제협력 과제 등이 논의될 예정이다.

7월 9일에는 항공보안협회 주관 미래항공보안포럼이 열린다. 포럼에서는 안티드론, AI 등 첨단기술 융합 보안검색장비 고도화와 항공 보안문화 확산 등 미래 항공보안 정책 방향에 대한 논의가 이어진다.

항공보안 요원들의 실전 역량을 높이고 자긍심을 다지는 경연 프로그램도 마련됐다. 8일 인천공항 실내사격장에서는 사격왕 선발대회가 개최된다. 항공보안 종사자와 공항경비 관련 인력의 현장 대응 역량을 점검하고 비상상황 대응체계의 중요성을 되새기는 계기가 될 것으로 기대된다.

10일 인천공항 항공교육원에서는 항공보안경진대회가 열린다. 보안검색, 화물검색, 항공경비 등 현장 업무 역량을 겨루는 이번 대회는 종사자의 실무능력을 높이고 우수사례를 공유하는 장으로 운영된다.

홍 차관은 "이번 2026 항공보안주간은 한국 항공보안의 성과를 공유하고 미래 발전방향을 모색하는 자리이자, 국민이 항공보안의 중요성과 내용을 보다 쉽게 이해하고 공감대를 넓히는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "정부는 국산 첨단 보안장비 산업을 육성하고, 항공보안 문화 확산을 지속적으로 추진해 우리나라의 항공보안 정책이 국제사회에서 모범사례로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 2026 항공보안주간은 언제 어디서 열리나요?

A. 2026 항공보안주간은 이달 8일부터 10일까지 국립항공박물관과 인천, 김포 등 전국 공항에서 열립니다. 올해 2회째로, 항공보안 기술과 문화를 국민에게 알리기 위한 행사입니다.

Q. 올해 항공보안주간의 주제는 무엇인가요?

A. 올해 주제는 '국민과 함께 만드는 항공보안-AI 기반 첨단기술과 국민참여로 여는 안전한 하늘길'입니다. AI 기반 첨단 보안기술과 국민 참여를 통해 항공보안 문화를 확산하는 데 초점이 맞춰졌습니다.

Q. 개막식은 언제 열리고 누가 참석하나요?

A. 개막식은 오는 8일 오전 10시 국립항공박물관에서 열립니다. 항공보안 관계기관, 항공업계, 항공보안 종사자 등 120여명이 참석하며 홍지선 국토부 제2차관이 개회사를 합니다.

Q. 국민이 참여할 수 있는 프로그램은 무엇인가요?

A. 항공보안장비 전시·체험 프로그램, 항공보안 홍보 캠페인, 항공보안 취업설명회 등이 운영됩니다. AI 기반 양방향 X선 검색장비, 드론탐지레이더 등 첨단 장비 전시와 방폭복·핸드스캐너 체험도 마련됩니다.

Q. 항공보안 종사자를 위한 프로그램도 있나요?

A. 항공보안 종사자의 역량 강화를 위한 사격왕 선발대회와 항공보안경진대회가 열립니다. 보안검색, 화물검색, 항공경비 등 현장 업무 역량을 겨루고 우수사례를 공유하는 자리로 운영됩니다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
사진
홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동