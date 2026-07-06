소진공-부패학회 맞손…지원사업 청렴체계 강화

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부패학회와 청렴 협력체계 구축

부패취약분야 공동 연구·제도 개선

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 소상공인·전통시장 지원사업의 공정성과 투명성을 높이기 위해 한국부패학회와 손잡고 청렴 협력체계를 구축하기로 했다. 지원사업의 부패 취약 분야를 공동 진단하고, 내부통제 체계를 고도화해 정책 신뢰도를 높인다는 계획이다.

소진공은 6일 본부에서 한국부패학회와 '소상공인·전통시장 지원사업의 공정성과 신뢰를 위한 청렴생태계 협력체계 구축' 업무협약을 체결하고 '2026년 종합청렴도 개선전략 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이번 협약은 소상공인·전통시장 지원사업의 공정성과 투명성을 강화하고, 반부패 전문기관과 협력해 윤리경영과 내부통제 체계를 고도화하기 위해 마련됐다.

소상공인시장진흥공단 전경 [사진=소진공] 2026.05.29 rang@newspim.com

양 기관은 협약을 통해 ▲소상공인·전통시장 지원사업 부패취약분야 발굴과 제도 개선 연구 ▲반부패 정책 수립과 윤리경영 강화를 위한 공동 연구 ▲윤리경영 자율준수 프로그램 구축과 운영 지원 ▲이해충돌방지제도와 행동강령 운영 실효성 제고를 위한 자문 등을 추진할 계획이다.

이날 협약식에 이어 열린 종합청렴도 개선전략 포럼에서는 국민권익위원회 종합청렴도 평가 방향을 공유하고, 소진공 종합청렴도 평가 결과를 바탕으로 부패취약분야를 진단해 개선 방안을 논의했다.

포럼에서는 이정주 한국부패학회 부회장이 종합청렴도 평가 대응 전략과 공공기관 청렴정책 추진 방향을 주제로 특강을 진행했다. 예방 중심 내부통제 체계 구축과 실효성 있는 제도 개선 방안도 제시했다.

소진공은 이번 협약을 계기로 반부패 전문기관과 협력을 확대하고, 윤리경영 자율준수 프로그램 구축과 부패취약분야 선제 관리 등을 통해 기관 특성에 맞는 청렴 정책을 지속 추진할 계획이다.

인태연 소진공 이사장은 "청렴은 공공기관의 지속가능성과 국민 신뢰를 결정하는 가장 중요한 가치"라며 "이번 협약과 포럼을 계기로 반부패 전문기관과 협력을 강화하고, 소상공인과 전통시장이 신뢰할 수 있는 공정하고 투명한 지원체계를 구축하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com