충북교육청, 변우열 정무수석 재임용…'2기 체제' 정무라인 강화 신호

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 변우열(61) 전 정무수석비서관을 재임용하기로 하면서 윤건영 교육감의 '2기 체제' 정무라인 강화 의지가 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.

도교육청은 변 전 비서관을 오는 20일 자로 재임용한다고 6일 밝혔다.

변우열 충북교육청 정무수석비서관. [사진=뉴스핌DB]

지방별정직 4급 상당인 정무수석비서관은 교육감의 대외 소통과 정책 조율을 총괄하는 핵심 참모 자리다.

변 비서관은 동양일보·충청일보 기자, 연합뉴스 충북취재본부 부본부장, 충북언론인클럽 회장을 지낸 언론인 출신이다. 2024년 6월부터 올해 4월까지 윤 교육감을 보좌했다.

지난 지방선거 당시 캠프 홍보를 맡았고 현재도 '제2기 공감동행교육 출범준비위원회' 대변인을 맡고 있어 윤 교육감과의 정치적·정책적 호흡이 검증된 인물로 꼽힌다. 이번 재기용은 단순한 인사 복귀를 넘어 2기 도정 출범을 앞두고 정무 기능을 한층 강화하려는 포석으로 해석된다.

교육계 안팎에서는 향후 교육정책 추진 과정에서 대외 협력과 여론 대응의 중요성이 커질 것으로 보고 이를 총괄할 '경험 있는 창구'가 필요했을 것이란 분석이 나온다. 충북교육청이 추진 중인 주요 교육 정책과 조직 개편, 그리고 지역사회와의 갈등 조정 과정에서 정무라인의 역할이 확대될 가능성이 크다는 관측이다.

변 비서관은 언론 경력과 지역 네트워크를 바탕으로 정책 메시지 관리와 대외 소통에서 중심 역할을 맡을 것으로 보인다. 도교육청은 이날 김충모(43)씨를 5급 상당 비서관으로 방건휘(29)씨를 7급 상당 비서로 각각 임용했다.

한편 정무수석비서관의 임기는 교육감 재임 기간과 같다.

baek3413@newspim.com